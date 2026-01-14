Jelentős fennakadások az M1-esen és több főúton balesetek miatt

Több, a közúti közlekedés biztonságát és folyamatosságát befolyásoló esemény történt kedden és szerdán, elsősorban az M1-es autópályán és több főúton.
Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába több baleset is lassítja a forgalmat. A Biatorbágy/Páty csomópont után két kamion ütközött össze, a 24-es kilométernél ugyan már megnyitották a belső sávot, de a torlódás meghaladja a 10 kilométert. Óbarok térségében korábban két kis tehergépkocsi karambolozott, a 42-es kilométernél jelenleg minden sáv járható, azonban a torlódás csak lassan oszlik fel.
Az ellenkező irányban, Budapest felé, Bicske térségében három kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sáv forgalma megállt, az átterelt belső sávon ugyanakkor folyamatosan haladnak a járművek.
A 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisbér között egy korábbi balesetet szenvedett kamion műszaki mentése zajlik, ezért a forgalom félpályán, váltakozva halad.
Az 52-es főúton, Fülöpszállás térségében egy traktor árokba hajtott. A 36-os kilométernél a forgalmat irányonként váltakozva engedik.
A közlekedőknek az érintett szakaszokon megnövekedett menetidővel és torlódásokkal kell számolniuk.
Címlapkép forrása: Â© steve cicero via Getty Images
Tovább csökkentek a lakáshitelkamatok Amerikában, valami megindult a lakáspiacon
A 30 éves futamidejű jelzáloghitelek átlagkamata 6,18 százalékra csökkent.
Baj van a kínai gyártókkal, már az állampárt is lépett
A hatóságok szerint átléptek egy határt.
Bevezették az eurót, pár nap alatt mindenkit lehagyott a tőzsde
Fényes jövő várhat Bulgáriára.
Hegedüs Éva: a bankszektor elmúlt évtizede a digitalizációról szólt, a következő 15 év az AI-ról fog
A bankvezér a bécsi CEE Forum 2026 konferencián tartott keynote speech-et.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Leépítések zajlottak a banknál.
Döbbenetes célokat közölt a Volkswagen támogatását élvező kínai autógyártó
Nagy növekedésre készülnek.
Nem kér a Ryanair Elon Musk nagy dobásából
Nem lesz Starlink szolgáltatás a cég gépein.
A Tiszán teljes hajózási zárlat lépett életbe
Enyhül az idő, de az ónos eső még veszélyt jelenthet.
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Óceánok elsavasodása - valóban átléptük a hetedik planetáris határt?
A kutatók újraértékelték az elsavasodás mértékét, és arra jutottak: négy nagy óceáni területen már biztosan átléptük a biztonságosnak tekintett küszöbértéket.
Nem lett demokrácia a kereskedelemből, de még vannak ütőkártyák
Ahogy elindul egy ország a gazdasági fejlődés útján, akkor az demokratizálódásban fog lecsapódni - gondoltuk sokáig. Mára egyértelmű, hogy nem ez a helyzet, elég Kínára... The post Nem let
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Magyarországon is csődhullámot hozhat a nagy EU-s megállapodás: kinek van félnivalója?
Mit jelent a Mercosur-alku?