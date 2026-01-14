Jelentős fennakadások az M1-esen és több főúton balesetek miatt

Több baleset és műszaki mentés nehezíti a közlekedést az ország több pontján, az M1-es autópályán jelentős torlódások alakultak ki, de főutakon is félpályás forgalomra kell számítani, írja az Utinform.

Több, a közúti közlekedés biztonságát és folyamatosságát befolyásoló esemény történt kedden és szerdán, elsősorban az M1-es autópályán és több főúton.

Az M1-es autópályán Hegyeshalom irányába több baleset is lassítja a forgalmat. A Biatorbágy/Páty csomópont után két kamion ütközött össze, a 24-es kilométernél ugyan már megnyitották a belső sávot, de a torlódás meghaladja a 10 kilométert. Óbarok térségében korábban két kis tehergépkocsi karambolozott, a 42-es kilométernél jelenleg minden sáv járható, azonban a torlódás csak lassan oszlik fel.

Az ellenkező irányban, Budapest felé, Bicske térségében három kamion ütközött össze. A 33-as kilométernél a külső sáv forgalma megállt, az átterelt belső sávon ugyanakkor folyamatosan haladnak a járművek.

A 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisbér között egy korábbi balesetet szenvedett kamion műszaki mentése zajlik, ezért a forgalom félpályán, váltakozva halad.

Az 52-es főúton, Fülöpszállás térségében egy traktor árokba hajtott. A 36-os kilométernél a forgalmat irányonként váltakozva engedik.

A közlekedőknek az érintett szakaszokon megnövekedett menetidővel és torlódásokkal kell számolniuk.

Címlapkép forrása: Â© steve cicero via Getty Images