Nem kér a Ryanair Elon Musk nagy dobásából
Portfolio
A Ryanair szerdán közölte, hogy nem tervezi Elon Musk Starlink műholdas internetszolgáltatásának felszerelését gépeire. A légitársaság a döntést az antenna okozta többlet-légellenállással, az ebből adódó magasabb üzemanyag-fogyasztással, valamint a járatok rövid időtartamával indokolta.
A Ryanair azt követően döntött így, hogy a versenytárs Lufthansa kedden jelentette be, hogy megállapodást kötött a Starlinkkel.

A skandináv SAS légitársaság már tavaly ezt a szolgáltatót választotta, arra hivatkozva, hogy rendszere kisebb légellenállást okoz, mint a vetélytársaké.

Az antennát a törzsre kell szerelni, ami a súly és a légellenállás miatt körülbelül 2 százalékos üzemanyag-többletet jelent"

– mondta Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója a Reutersnek.

Nem gondoljuk, hogy utasaink hajlandóak lennének fizetni a wifiért egy átlagosan egyórás járaton."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

