Palkovics Imre: Magyarországnak tartania kell a bérversenyt, hogy ne ürüljön ki az ország
Riasztó mérések érkeztek: veszélyes anyag terjed a magyar levegőben
Riasztó mérések érkeztek: veszélyes anyag terjed a magyar levegőben

MTI
A szálló por miatt veszélyessé vált a levegő minősége a Sajó völgyében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.

A szerdán közölt adatok szerint veszélyes a Sajó völgyében Putnok, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Miskolc levegőjének minősége. Szentgotthárd, Sopron, Mosonmagyaróvár, Győr, Ajka, Várpalota, Székesfehérvár, Tatabánya, Esztergom, Kaposvár, Százhalombatta, Tököl, Salgótarján, Eger levegője egészségtelen.

Fertőd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Dorog, Dunaújváros, Budapest, Kecsemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Oszlár és Hernádszurdok levegőjének minősége kifogásolt. Vác, Szolnok és Komló mérőállomása elfogadható értéket rögzített.

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint péntekig nyugodt időjárás várható,

a légszennyező anyagok tovább dúsulhatnak, helyenként az egészségügyi határérték felett alakulhat a szálló por mennyisége.

Az északkeleti, szélcsendes területeken a tájékoztatási küszöböt is átlépheti a szálló por koncentrációja.

Címlapkép forrása: Shutterstock

