Ultimátum adtak a spekulánsoknak: jöhet az állami beavatkozás az egyik legfontosabb deviza megmentésére

Nyílt figyelmeztetést intézett a devizapiaci spekulánsokhoz a jen másfél éves mélypontra gyengülése után a japán kormány és egyértelművé tette, hogy szükség esetén a közvetlen piaci beavatkozást sem zárja ki. A gyengülést nemcsak a nemzetközi kamatkülönbségek, hanem a februárra várt előrehozott választás és a további gazdaságélénkítés kilátása is erősíti. A hatóságok szerint nem az árfolyamszint, hanem a túlzott és rendezetlen mozgások jelentik a valódi kockázatot, amelyek indokolttá tehetik az állami fellépés.

A japán pénzügyi vezetés újabb, kifejezetten éles figyelmeztetést intézett a devizapiaci spekulánsokhoz, miután a jen 18 havi mélypontra gyengült a dollárral szemben. A gyengülés a jelentések szerint egy esetleges „villámgyors” előrehozott választásról szóló hírekkel is összefüggésbe került, ami a piac szemében a laza költségvetési és monetáris politika folytatásának esélyét erősítheti - írja a Bloomberg.

Katayama Szacuki pénzügyminiszter szerdán arról beszélt, hogy

„nem zárnak ki semmilyen eszközt”, és „megfelelően reagálnak” a túlzott, akár spekulatív mozgásokra is, ami burkoltan a közvetlen piaci intervenció lehetőségét is felveti.

Kiemelte, hogy a január 9-én tapasztalt hirtelen elmozdulásoknak „nincs közük a fundamentumokhoz”, és ez „mélyen aggasztó”. Röviddel később Mimura Acusi, a pénzügyminisztérium jenért felelős vezető tisztviselője is megerősítette, hogy semmilyen opciót nem vesznek le az asztalról.

A nyilatkozatok után a jen átmenetileg erősödött: 158,68-ig kapaszkodott vissza, miután a reggeli órákban 159,45 jen/dollárig gyengült, ami a legrosszabb szint volt 2024 júliusa óta. Ez azért különösen érzékeny szint, mert 2024 júliusában Japán legutóbb már ténylegesen beavatkozott a piacokon a jen támogatása érdekében, így a kereskedők most is fokozottan figyelik, lesz-e „konkrét lépés” a szavak után.

A háttérben az a piaci ellentmondás áll, hogy miközben a Japán Jegybank 30 év óta a legmagasabb szintre emelte a kamatokat, az amerikai jegybank ezzel szemben csökkentette a dollárkamatokat, a jenre nehezedő leértékelődési nyomás mégsem múlt el. A jen elleni fogadások különösen tavaly októberben gyorsultak fel, amikor Takaicsi Szanae vezető miniszterelnök-jelöltté lépett elő, akit a piac kifejezetten költségvetési és monetáris élénkítést pártoló politikusként tart számon.

A legfrissebb értesülések szerint Takaicsi akár februárra előrehozott választást is kiírhat, és ez önmagában is tovább gyengítette a jent, mert megerősítette azt a várakozást, hogy az expanzív gazdaságpolitikai irány folytatódik. Katayama ugyanakkor azt mondta, nem tud – vagy nem kíván – nyilatkozni arról, hogy az esetleges választásról beszélt-e Takaicsivel.

A japán hatóságok kommunikációjában a legfontosabb friss számok is arra utalnak, hogy közel a tűréshatár:

2024-ben a pénzügyminisztérium nagyjából 100 milliárd dollárt költött közvetlen devizapiaci intervencióra a jen védelmében, és akkor a 160 jen/dollár körüli szint nagyjából „vörös vonalként” működött.

A kormány ugyanakkor következetesen azt hangsúlyozza, hogy nem konkrét szintek, hanem a túlzott, hirtelen, rendezetlen mozgások számítanak.

Emellett Japán nemzetközi egyezményekhez tartja magát, amelyek szerint az árfolyamokat alapvetően a piacok alakítják, de a G20 is elismeri: a túlzott volatilitás veszélyeztetheti a pénzügyi stabilitást, ezért szélsőséges helyzetben marad mozgástér beavatkozásra. Mimura szerint a túl nagy kilengés a legrosszabb, és nemcsak a dollár–jen árfolyamot, hanem a jen más devizákkal szembeni alakulását is figyelik.

