A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on

A compliance ma már nem csak jog: üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciák találkozási pontja. A folyamatosan változó szabályok, új technológiai trendek és dinamikus piaci elvárások között a megfelelés hatékonysága közvetlenül befolyásolja a versenyképességet.

A Digital Compliance 2026 konferencián arra fókuszálunk, hogyan használható a mesterséges intelligencia és az intelligens eszköztár a kockázatok csökkentésére, a folyamatok felgyorsítására és a stratégiai előny megteremtésére – a szakértők munkáját kiegészítve, nem pedig azt helyettesítve.

Horizont a bírságokon túl

Az eseményen gyakorlati példákkal és friss tapasztalatokkal bizonyítjuk, hogy a megfelelés nem csupán a bírságok elkerüléséről szól: az átlátható, jogszerű működés bizalmat épít az ügyfelek, partnerek és befektetők körében, ami kézzelfogható üzleti eredményt hoz.

A Portfolio és a Wolters Kluwer közös szakmai programja és a célzott networking segít feltérképezni a következő időszak üzleti lehetőségeit és kockázatait.

Kiemelt témák:

Az MI új piacokat teremt, átalakítja az üzleti modelleket – és új compliance kihívásokat hoz

Hogyan lesz a folyamatos változásból versenyelőny?

Milyen készségek, tudás és eszközök kellenek a jövő compliance-szakembereinek?

Intelligens eszközök és MI a vállalati megfelelésben – nem luxus, hanem szükségszerűség

