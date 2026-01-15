A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on

A compliance ma már nem csak jog: üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciák találkozási pontja. A folyamatosan változó szabályok, új technológiai trendek és dinamikus piaci elvárások között a megfelelés hatékonysága közvetlenül befolyásolja a versenyképességet.
A Digital Compliance 2026 konferencián arra fókuszálunk, hogyan használható a mesterséges intelligencia és az intelligens eszköztár a kockázatok csökkentésére, a folyamatok felgyorsítására és a stratégiai előny megteremtésére – a szakértők munkáját kiegészítve, nem pedig azt helyettesítve.
Horizont a bírságokon túl
Az eseményen gyakorlati példákkal és friss tapasztalatokkal bizonyítjuk, hogy a megfelelés nem csupán a bírságok elkerüléséről szól: az átlátható, jogszerű működés bizalmat épít az ügyfelek, partnerek és befektetők körében, ami kézzelfogható üzleti eredményt hoz.
A Portfolio és a Wolters Kluwer közös szakmai programja és a célzott networking segít feltérképezni a következő időszak üzleti lehetőségeit és kockázatait.
Kiemelt témák:
- Az MI új piacokat teremt, átalakítja az üzleti modelleket – és új compliance kihívásokat hoz
- Hogyan lesz a folyamatos változásból versenyelőny?
- Milyen készségek, tudás és eszközök kellenek a jövő compliance-szakembereinek?
- Intelligens eszközök és MI a vállalati megfelelésben – nem luxus, hanem szükségszerűség
Kedvezményes jegyek korlátozott ideig és darabszámban elérhetők. Érdemes mielőbb regisztrálni a helyek és a kedvező árak biztosításáért.
Regisztráljon most, és alakítsa át a megfelelést üzleti előnnyé – találkozzunk a Digital Compliance 2026-on!
