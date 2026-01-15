  • Megjelenítés
A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on
A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on

A Portfolio és a Wolters Kluwer éves, tavaszi Digital Compliance konferenciáján a mesterséges intelligencia kerül a középpontba: megmutatjuk, hogyan lesz a gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb megfelelésből valódi versenyelőny. Nincs idő habozni, a kedvezményes jegyek csak korlátozott ideig elérhetők!

A compliance ma már nem csak jog: üzleti, kommunikációs és technológiai kompetenciák találkozási pontja. A folyamatosan változó szabályok, új technológiai trendek és dinamikus piaci elvárások között a megfelelés hatékonysága közvetlenül befolyásolja a versenyképességet.

Digital Compliance 2026
Regisztráljon most a kedvezményes jegyekért!
Információ és jelentkezés

A Digital Compliance 2026 konferencián arra fókuszálunk, hogyan használható a mesterséges intelligencia és az intelligens eszköztár a kockázatok csökkentésére, a folyamatok felgyorsítására és a stratégiai előny megteremtésére – a szakértők munkáját kiegészítve, nem pedig azt helyettesítve.

Horizont a bírságokon túl

Az eseményen gyakorlati példákkal és friss tapasztalatokkal bizonyítjuk, hogy a megfelelés nem csupán a bírságok elkerüléséről szól: az átlátható, jogszerű működés bizalmat épít az ügyfelek, partnerek és befektetők körében, ami kézzelfogható üzleti eredményt hoz.

A Portfolio és a Wolters Kluwer közös szakmai programja és a célzott networking segít feltérképezni a következő időszak üzleti lehetőségeit és kockázatait.

Kiemelt témák:

  • Az MI új piacokat teremt, átalakítja az üzleti modelleket – és új compliance kihívásokat hoz
  • Hogyan lesz a folyamatos változásból versenyelőny?
  • Milyen készségek, tudás és eszközök kellenek a jövő compliance-szakembereinek?
  • Intelligens eszközök és MI a vállalati megfelelésben – nem luxus, hanem szükségszerűség

Kedvezményes jegyek korlátozott ideig és darabszámban elérhetők. Érdemes mielőbb regisztrálni a helyek és a kedvező árak biztosításáért.

Regisztráljon most, és alakítsa át a megfelelést üzleti előnnyé – találkozzunk a Digital Compliance 2026-on!

