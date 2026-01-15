  • Megjelenítés
Akkora hideg csapott le, hogy eltört a sín: fennakadásokra kell számítani a MÁV egyik vonalán
Gazdaság

Akkora hideg csapott le, hogy eltört a sín: fennakadásokra kell számítani a MÁV egyik vonalán

MTI
|
Portfolio
Síntörés miatt csütörtök délelőtt lassabb közlekedésre kell számítani a Budapestet Győrrel összekötő vasútvonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

A 10 éve nem tapasztalt mennyiségű hóval és erős faggyal szembeni védekezés az év legelső napja óta folyamatos a MÁV-csoportnál, ám a zord idő sajnos így is több helyen okoz károkat a hálózatunkon

- szól a közlemény.

A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani, és

emiatt az egyik vágányt le kell zárni.

Még több Gazdaság

Pocsék teljesítmény az ipartól, itt vannak az okok

Hármas karambol Budapest egyik legforgalmasabb útján: aki teheti, kerüljön!

Baráti országokkal tárgyalna Trump a nyersanyagimportról

A helyreállítási munkálatokat a csúcsidőn kívüli órákra időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást okozzák - olvasható a Mávinform oldalán.

A biztonság érdekében az érintett váltón 10 kilométer/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni, ami a győri fővonal forgalmában jelentős késéseket okozhat.

A tájékoztatás szerint a csapadékos, állandóan fagypont alatti időjárás nem alkalmas a pályahiba végleges helyreállítására: a nappali, kevésbé fagyos órákban elvégezhető beavatkozással azonban ideiglenesen javítható, és az adott szakaszon már 40 kilométer/órával közlekedhetnek majd a vonatok.

A végleges helyreállítást követően állhat vissza az eredeti pályasebesség

- hívta a fel a figyelmet a Mávinform.

A hibaelhárítás ideje alatt a vonatok a Tatabánya-Tata-Almásfüzitő szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, így az elővárosi vonatok megosztva, a távolsági vonatok pedig esetenként hosszabb menetidővel közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendet a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan felügyeli, pótlóbuszokat állít forgalomba és készenlétbe, valamint az állomásokon munkatársaik segítik a helyszíni utastájékoztatást.

Kapcsolódó cikkünk

Hármas karambol Budapest egyik legforgalmasabb útján: aki teheti, kerüljön!

Jelentős fennakadások az M1-esen és több főúton balesetek miatt

A Tiszán teljes hajózási zárlat lépett életbe

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában
Az USA lépett, de Peking nem hátrál: egyre merészebb trükköket vetnek be a tiltott mákonyért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility