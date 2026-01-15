  • Megjelenítés
Bejelentést tett a BKK: új fejlesztéssel bővül az utazási applikáció

MTI
|
Portfolio
A BudapestGO-ban már chaten is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

Tavaly március óta az utasok az alkalmazáson keresztül már telefonon is kérhetnek segítséget rendészeti beavatkozást igénylő esetekben, augusztustól pedig az 1443-as ingyenes hívószámot tárcsázva is elérhető a Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat (BUSZ).

Január 15-től tovább bővül a segítségkérés lehetősége:

az utasok a BudapestGO-ban a chatfunkció használatával diszkréten jelezhetik,

ha szennyezett ruházatú, ittas vagy bódult, másokat zavaró utassal találkoznak, vagy dohányzást, rendbontást, garázdaságot, egyéb rendészeti jellegű problémát tapasztalnak - közölte a BKK.

A funkció élesítéséhez a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást. Az új verziót megnyitva a menü információk és súgó pontjában érhető el a szolgáltatás, a használatához bejelentkezés és a helymeghatározás engedélyezése szükséges. Bejelentéskor – amennyiben az utas járművön tartózkodik – kiválasztható az érintett járat, valamint listás és térképes megjelenítés segítségével a pontos megállóhely is.

Baleseteknél és azonnali veszélyt jelentő vészhelyzetekben továbbra is a 112-es segélyhívót kell hívni

- figyelmeztetett a BKK.

