Botrányos körülményekről rántották le a leplet: zárt ajtók mögött így készül a világot letaroló baba?

Az amerikai székhelyű China Labor Watch (CLW) vizsgálata szerint a Pop Mart egyik beszállítójánál a munkavállalókra túlzott mértékű túlórát kényszerítettek, átláthatatlan, üres vagy hiányos munkaszerződéseket írattak alá velük, és nem biztosítottak számukra fizetett szabadságot. A jelentés emellett hiányosságokat tárt fel a biztonsági képzés és a védőfelszerelések kapcsán is. Gyermekmunkát nem véltek felfedezni, ugyanakkor a gyárban dolgozó 16 éves fiatalokra ugyanazok a feltételek vonatkoztak, mint a felnőttekre, a kínai jogszabályok által előírt extra védelem nélkül.
A Pop Mart a BBC-vel azt közölte, hogy vizsgálja a szervezet állításait. Hozzátették: ha a vádak megalapozottnak bizonyulnak, "határozottan" felszólítják beszállítóikat a kifogásolt gyakorlatok azonnali megváltoztatására. A cég azt is hangsúlyozta, hogy rendszeres ellenőrzéseket végez partnercégeinél, többek között nemzetközileg elismert szakértők által készített éves, független auditok formájában.
A CLW jelentése szerint a részletes vizsgálatot a dél-kínai Kuangtung tartományban működő Shunjia Toys Co. Ltd. gyárában végezték. A szervezet munkatársai 51 személyes interjút készítettek a gyár dolgozóival a munkakörülményeikről, a szerződési gyakorlatról és a felvételi folyamatról. A létesítmény a Pop Mart egyik fő gyártóüzeme, több mint 4500 embert foglalkoztat.
A CLW azonnali intézkedéseket sürgetett a Pop Mart részéről, és az érintett dolgozók kártalanítását követelte.
A szőrös Labubu-figurák az elmúlt években óriási népszerűségre tettek szert világszerte. A pekingi székhelyű Pop Mart elsősorban arról ismert: úgy árulja játékdobozait, hogy csak a felbontás után derül ki a vásárló számára, mit is vásárolt pontosan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, Trump milyen támadást tervez Irán ellen
Sok a buktató.
Veszélyes módszer terjed: mesés vagyont loptak el a kriptós csalók
Kombinálják a különböző technikákat.
Baráti országokkal tárgyalna Trump a nyersanyagimportról
A cél, hogy a behozatal ne veszélyeztesse az USA nemzetbiztonságát.
Felbukkant az orosz vezérkari főnök: mindenütt offenzívában vannak, robog a hadsereg a fronton
Vannak, akik nem igazolják a kijelentéseket.
Előkerültek a részletek az ukrán F-16-osok bevetéséről: ezernél több légi célpontot semmisítettek meg a pilóták
Új taktikát kellett kidolgozni.
Robbanásszerűen nő a mesterséges intelligencia iparág egyik legfontosabb vállalata
Megugrott a bevétel és a profit.
Újabb vámot vetett ki Donald Trump
Élesedik a chipháború.
Nincs vége: ónos esőre figyelmeztetnek Magyarországon
Nyolc megyére adtak ki figyelmeztetést.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Energiatároló cégeknek: módosult a felhívás
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.