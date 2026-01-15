  • Megjelenítés
Botrányos körülményekről rántották le a leplet: zárt ajtók mögött így készül a világot letaroló baba?
Botrányos körülményekről rántották le a leplet: zárt ajtók mögött így készül a világot letaroló baba?

Egy munkajogi szervezet szerint súlyos visszaéléseket tártak fel a világhírű Labubu-figurákat gyártó egyik kínai üzemben: a dolgozókat egyéb jogsértések mellett túlzott túlórára is kényszerítették - írja a BBC.

Az amerikai székhelyű China Labor Watch (CLW) vizsgálata szerint a Pop Mart egyik beszállítójánál a munkavállalókra túlzott mértékű túlórát kényszerítettek, átláthatatlan, üres vagy hiányos munkaszerződéseket írattak alá velük, és nem biztosítottak számukra fizetett szabadságot. A jelentés emellett hiányosságokat tárt fel a biztonsági képzés és a védőfelszerelések kapcsán is. Gyermekmunkát nem véltek felfedezni, ugyanakkor a gyárban dolgozó 16 éves fiatalokra ugyanazok a feltételek vonatkoztak, mint a felnőttekre, a kínai jogszabályok által előírt extra védelem nélkül.

A Pop Mart a BBC-vel azt közölte, hogy vizsgálja a szervezet állításait. Hozzátették: ha a vádak megalapozottnak bizonyulnak, "határozottan" felszólítják beszállítóikat a kifogásolt gyakorlatok azonnali megváltoztatására. A cég azt is hangsúlyozta, hogy rendszeres ellenőrzéseket végez partnercégeinél, többek között nemzetközileg elismert szakértők által készített éves, független auditok formájában.

A CLW jelentése szerint a részletes vizsgálatot a dél-kínai Kuangtung tartományban működő Shunjia Toys Co. Ltd. gyárában végezték. A szervezet munkatársai 51 személyes interjút készítettek a gyár dolgozóival a munkakörülményeikről, a szerződési gyakorlatról és a felvételi folyamatról. A létesítmény a Pop Mart egyik fő gyártóüzeme, több mint 4500 embert foglalkoztat.

A CLW azonnali intézkedéseket sürgetett a Pop Mart részéről, és az érintett dolgozók kártalanítását követelte.

A szőrös Labubu-figurák az elmúlt években óriási népszerűségre tettek szert világszerte. A pekingi székhelyű Pop Mart elsősorban arról ismert: úgy árulja játékdobozait, hogy csak a felbontás után derül ki a vásárló számára, mit is vásárolt pontosan.

