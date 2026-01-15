Egy hét alatt 211 ezren fordultak orvoshoz Magyarországon légúti fertőzés tünetei miatt

A múlt héten 42 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön. Légúti fertőzés tüneteivel 211 ezren keresték fel orvosukat.

A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján január 5. és 11. között az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók

28,8 százaléka gyerek,

36 százaléka fiatal felnőtt,

25,7 százaléka a 35-59 évesek és

9,5 százalék a 60 éven felüliek közül

került ki - ismertették. Az év második hetében minden közigazgatási területen nőtt az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héten regisztrálthoz viszonyítva. A közlés szerint az év második hétében

186 embert vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 17-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra.

A múlt év negyvenedik és 2026 második hete között összesen 2662 vizsgálati anyag érkezett az NNGYK laboratóriumába. A minták közül 395 esetben igazolták az influenza A vírust, egy mintában az influenza B vírust, míg 452 mintában Covid-19 fertőzést mutattak ki.

