Gulyás Gergely bejelentette: megjelent a lakossági energiatárolási pályázat - mutatjuk a részleteket!

A főváros költségvetési helyzetéről is egyeztetnek
Gulyás Gergely a főváros pénzügyi helyzetéről szóló kérdésre reagálva azt mondta, hogy bár a főpolgármester szerint Budapest nem jutott csődbe, ez önmagában nem indokolja azt, hogy a kormány által elindított vizsgálat ne folytatódjon. Szerinte éppen azért van szükség a pénzügyi helyzet részletes feltárására, mert enélkül nem lehet megítélni, milyen segítségre lehet szükség a következő hónapokban, különösen akkor, ha a város valóban a fizetésképtelenség határára sodródna.
Úgy fogalmazott, hogy jelenleg nehéz pontosan megítélni a főváros valós gazdasági állapotát, mivel a főpolgármester évek óta csődhelyzetről beszél, sőt korábban már a tényleges csőd bekövetkeztét is említette, ami végül nem következett be.
Gulyás ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a tavaly decemberi kormánydöntés és az azt követő országgyűlési törvénymódosítás egyértelmű garanciát teremtett: amennyiben a főváros bármikor fizetésképtelenné válna, a Magyar Állam biztosítja a közszolgáltatásokban dolgozók – így például a BKV és más fővárosi cégek munkavállalóinak – bérét, vagyis senki nem maradna fizetés nélkül akkor sem, ha Budapest pénzügyi helyzete ellehetetlenülne.
Kormányzati várakozás: az évtized legjobb lakásépítési adatai jöhetnek
A KSH adataira alapozott újságírói kérdésre, amely az építőipar 2025 végi megtorpanását firtatta, a miniszter bizakodóan válaszolt. Kifejtette, hogy a kormány a már többször említett Otthonstart programtól várja az ágazat valódi beindítását, mivel a konstrukció egyik legfőbb eleme a gyorsított lakásépítési lehetőség.
A tárcavezető tájékoztatása szerint a kormány eddig közel 10 ezer ingatlanra vonatkozóan adott ki engedélyt ebben a rendszerben, és
várakozásaik szerint ezek a lakások a következő másfél évben meg is fognak épülni.
A cél az, hogy ez a szám elérje a 20 ezret, amire az aktuális piaci igények alapján reális esélyt látnak. A miniszter hangsúlyozta: meggyőződése szerint a lakásépítések terén az idei és a jövő évben
az elmúlt évtized legjobb statisztikai adatai fognak születni, megdöntve a korábbi rekordokat.
Elégedetlen a kormány a Mercosur-megállapodással, vizsgálják a lehetőségeket
Gulyás Gergely kérdésre válaszolva közölte, hogy a szerdai kormányülésen áttekintették a Mercosur-megállapodás várható hatásait, különös tekintettel arra, hogy milyen pénzügyi veszteségek érhetik a magyar gazdákat, és a kormány milyen módon tudná őket esetleg kompenzálni. Elmondta, hogy ennek felmérése jelenleg is folyamatban van, és amennyiben az Európai Unió véglegesen elfogadja a megállapodást, a munka tovább folytatódik.
A miniszter felidézte, hogy több tagállam – köztük Franciaország és a visegrádi országok – korábban nemmel szavazott, ez azonban önmagában nem volt elegendő a megállapodás megakadályozásához. Hozzátette: a mezőgazdasági tárca már készített egy előzetes összegzést arról, hogy a következő években mely ágazatok és termékpályák nézhetnek szembe komolyabb kihívásokkal a dél-amerikai import versenye miatt, és erről a kormány részletes tájékoztatást is kíván adni.
Egy további kérdésre válaszolva Gulyás kitért arra is, hogy vizsgálják a megállapodás jogi megtámadásának lehetőségét az Európai Unió Bíróságán.
Ugyanakkor jelezte, hogy a jogi helyzet nem egyértelmű, a keresetindítás határidejét és jogalapját maguk a szerződések rögzítik, és bár létezhet ilyen lehetőség, nem biztos abban, hogy az eljárás jogilag kellően megalapozott lenne. Megerősítette, hogy a Mercosur-egyezmény alapvetően kereskedelmi megállapodásnak minősül, ezért az uniós jogi keretek lehetővé teszik, hogy minősített többséggel döntsenek ezek aláírásáról.
Így teljesít az Otthonstart program eddig
A miniszter részletes adatokat ismertetett a több hónapja zajló Otthonstart program eddigi mérlegéről. Kiemelte, hogy a program látványos eredményeket hozott a lakáspiacon:
-
Elmondta, hogy eddig 34 ezer hiteligénylés érkezett be, és a bankok már több mint 18 ezer hitelt folyósítottak a fix 3%-os konstrukció keretében.
-
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy jelenleg minden tíz lakásvásárlásból négy az Otthonstart programhoz köthető, ami jól mutatja a program piacélénkítő erejét. Különösen fontos eredménynek nevezte, hogy az első lakásvásárlók aránya 40 százalékkal nőtt.
-
Ismertette az igénylők adatait is: az átlagéletkor 34 év, és az igénylők 80%-a 40 év alatti.
-
Az adatok alapján az átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint, az átlagos futamidő pedig 11,5 év.
Halasztás a lakásfelújítási hiteleknél az ingatlanárak védelmében
A lakásfelújításokhoz tervezett 3%-os támogatott hitel bevezetésével kapcsolatban a miniszter óvatosságra intett. Kifejtette, hogy a kormány továbbra is mérlegeli a program elindítását, de jelenleg a legnagyobb kockázatot az árfelhajtó hatásban látják.
A tárcavezető érvelése szerint bár az építőipar teljesítményének csökkenése miatt az ágazatnak szüksége lenne a stimulációra, a kormány nem akarja, hogy két nagy támogatási program (az új lakások vásárlását segítő Otthon Start és a felújítási hitel) egyszerre jelenjen meg a piacon.
Úgy vélik, hogy
a párhuzamos futtatás olyan mértékben verné fel az ingatlanárakat és a kivitelezési költségeket,
ami semlegesítené a támogatás kedvezményes jellegét.
A miniszter hangsúlyozta: bár az ipari növekedési adatok javítása fontos cél, jelenleg érdemesebb kivárni, és megfigyelni az ingatlanpiac reakcióit az első programra, mielőtt a következőt elindítanák.
A szerbiai olajcég (NIS) és a Mol tárgyalásai
Gulyás tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azért tárgyalt Belgrádban, mert az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS, az amerikai szankciók miatt nehéz helyzetbe került, és új tulajdonost keresnek a cég orosz részesedésére.
A tárgyalások elsődlegesen üzleti jellegűek, ahol a Mol a potenciális vevő, nem pedig a magyar állam - tette hozzá, majd kiemelte, hogy
a magyar diplomácia szerepe akkor válik kritikussá, ha az üzleti megállapodás megszületik, ugyanis amerikai garanciára van szükség ahhoz, hogy a cég az adásvétel után mentesüljön a szankciók alól.
A szuverenitást érintő kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, a helyzet elsősorban egy gazdasági lehetőségről szól. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a szituáció jól szemlélteti az amerikai dominanciát, hiszen egyetlen washingtoni hivatal döntése képes ellehetetleníteni egy vállalat működését a világ nagy részén.
Donald Trump budapesti látogatása
Egy kérdésére válaszolva, amely Orbán Viktor és Donald Trump legutóbbi levélváltására vonatkozott, a miniszter megerősítette: az amerikai elnök levélben köszönte meg a magyar miniszterelnök meghívását, és jelezte, hogy nyitott a látogatásra. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy
a pontos időpontról és a részletekről a stábok még egyeztetnek.
Kijelentette: amint lesz konkrét információ az érkezés pontos dátumáról, azt a kormány a megfelelő időben és formában közölni fogja a nyilvánossággal.
Jöhet kormányközi egyeztetés a Beneš-dekrétumokról
Gulyás Gergely a kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Beneš-dekrétumok körüli vita egyre komolyabb hullámokat vet mindkét országban, és a szlovák belügyminiszter, valamint más kormányzati szereplők reakciói – köztük az a kijelentés, hogy „Szlovákia nem Felvidék” – jól mutatják, hogy a kérdés nem pusztán jogi, hanem identitás- és történelemértelmezési dimenzióval is terhelt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar kormány álláspontja szerint a származáson alapuló megkülönböztetés és a kollektív bűnösség elve a 21. századi Európában semmilyen formában nem érvényesülhet.
Közlése szerint a két miniszterelnök között volt egyeztetés az ügyben, és a téma korábban nemzetközi fórumokon is szóba került.
Gulyás arra is utalt, hogy Magyarország már a kilencvenes évek közepén is világossá tette: a jószomszédi viszony önmagában nem elegendő, ha nem társul hozzá a szomszédos országokban élő magyar közösségek jogainak tényleges tiszteletben tartása. Megítélése szerint a Beneš-dekrétumok származási alapú rendelkezéseinek bármiféle mai joghatása nemcsak a magyar–szlovák kapcsolatok szempontjából problematikus, hanem általános európai emberi jogi kérdés is.
A miniszter felidézte, hogy történelmi értelemben a dekrétumok a második világháború utáni korszak részei, és a náci Németország politikájához kapcsolódó kollektív felelősségre vonás logikáját vitték tovább, ami szerinte a történelem sötét fejezetéhez tartozik. Ugyanakkor hangsúlyozta: a vita lényege ma már nem az, hogy ezek a jogszabályok mikor és milyen körülmények között születtek, hanem az, hogy lehet-e bármilyen joghatásuk a jelenben. A kormány álláspontja szerint
Európában ma nem fogadható el, hogy bárkit származása miatt érjen joghátrány, és ez olyan alapelv, amelynek érvényesülését Magyarország kétoldalú és nemzetközi szinten egyaránt következetesen képviselni fogja.
Nem lesz mentesség a nagyobb önkormányzatoknak a szolidaritási adó alól
A kormány a települési szolidaritási adó ügyében véglegesítette és az év elejétől hatályba helyezte a részletes szabályozást: a 2026-os költségvetés részeként a nagyobb iparűzési bevétellel rendelkező önkormányzatoknak – élén Budapesttel – jelentős összegeket kell befizetniük az állami költségvetésbe, miközben a kisebb településeket mentesítették az adó alól, ha az adott településre eső számított hozzájárulás nem haladja meg az 50 millió forintot, így ez a törekvés a kormány szerint a kis önkormányzatok tehermentesítését szolgálja.
Gulyás Gergely a kormányinfón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a kormány valóban eltörölte az 50 millió forint alatti szolidaritási hozzájárulási kötelezettséget, így az érintett településeknek eddig az összegig nem kell befizetést teljesíteniük. Indoklása szerint ez azért volt szükséges, mert ezeknél az önkormányzatoknál ez a teher a mindennapi működés szempontjából is érezhetően súlyos volt, vagyis a mentesség valódi, gyakorlati segítséget jelent számukra.
Hozzátette, hogy a szolidaritási hozzájárulást fizető önkormányzatok közel 60 százaléka ebbe a körbe tartozott, vagyis az állam lemondott egy jelentős bevételről annak érdekében, hogy a kisebb települések pénzügyi mozgástere bővüljön. Ugyanakkor jelezte, hogy az 50 millió forint feletti befizetési kötelezettségek esetében – tehát a nagyobb, milliárdos nagyságrendű hozzájárulást teljesítő önkormányzatoknál – a rendszer fennmarad, ezek szabályozását tartotta indokoltnak a kormány.
Útdíjemelés és a kamionforgalom korlátozása
Az útdíjak március elsejétől tervezett emelésével kapcsolatban a tárcavezető leszögezte, hogy a kormány célja nem az indokolatlan pénzbehajtás, hanem a forgalomszervezés.
Hangsúlyozta, hogy olyan anyagi ösztönzőket kell fenntartani, amelyek a főutakon és a gyorsforgalmi utakon tartják a nehézgépjárműveket. Ezzel kívánják megvédeni a kistelepüléseken élőket a kamionforgalom okozta terheléstől.
Hozzátette, hogy
folyamatos az egyeztetés a fuvarozók érdekképviseleteivel,
de az alapelvből – miszerint a mellékutak használata legyen drágább a teherautók számára – nem engednek.
Ingyenes szociális tűzifaosztás
A közmédia kérdésére a miniszter megerősítette, hogy a rendkívüli hideg miatt a kormány
ingyenes tűzifakeretet biztosít a rászorulóknak.
Kifejtette, hogy a programnak nincs felső korlátja: bár Pintér Sándor belügyminiszter korábban 17 ezer köbméter azonnal elérhető mennyiségről beszélt, a kormány minden felmerülő igényt ki fog elégíteni.
A miniszter pontosította az igénylés menetét is.
A magánszemélyeknek az önkormányzatoknál kell jelentkezniük, a települések pedig összesítve jelzik az igényeket a Belügyminisztérium felé, amely biztosítja a szükséges mennyiséget
- emelte ki Gulyás.
Új hallgatói támogatási pályázat jön
Vitályos Eszter kormányszóvivő bejelentette, hogy
a kormány egy új, 28 milliárd forintos pályázati programot indít a felsőoktatásban tanulók támogatására, amely a hallgatói életút megerősítését szolgálja.
Elmondása szerint a pályázatra március elejétől jelentkezhetnek a hallgatói önkormányzatok, a doktoranduszok, a vállalati szereplők, valamint a Magyar Rektori Konferencia.
A kormányszóvivő közlése szerint a program elsődleges célja az, hogy csökkentse a hallgatói lemorzsolódást, és olyan intézkedéseket, szolgáltatásokat és együttműködéseket támogasson, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok sikeresen befejezzék tanulmányaikat és stabil életpályát tudjanak kialakítani.
A részleteket később ismertetik majd.
Tájékoztatás a téli időjárási helyzetről
Gulyás Gergely elmondta: a kormány meghallgatta Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetőjének beszámolóját. A miniszter a tájékoztatás alapján közölte:
a helyzet összességében megnyugtató, bár a rendkívüli hideg továbbra is kockázatokat hordoz.
Kiemelte, a betegellátás zavartalan, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés folyamatosan zajlik. A főbb útvonalak mindenhol járhatók, és nincs olyan magyarországi település, amely ne lenne elérhető vasúton vagy autóbusszal. Hozzátette: bár kisebb késések előfordulhatnak, a járatok közlekednek, és a légi közlekedés is zavartalan.
A miniszter megerősítette, hogy a vörös kód továbbra is érvényben van,
ami kötelezi a szociális intézményeket a rászorulók fogadására. Hangsúlyozta: mindenhol, különösen a nagyvárosokban és Budapesten rendelkezésre áll kellő számú férőhely a hajléktalanellátó rendszerben. Kiemelte, hogy ebben az időben életveszélyes a szabad ég alatt éjszakázni, ezért a kormány mindenkit arra kér, vegye igénybe a melegedőket.
Kárpótlást kaphatnak a Bászna-csőd károsultjai
Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány meghallgatta az Agrárkamara elnökét is a Bászna Gabona Zrt. helyzetével összefüggésben, miután a vállalattal szemben felszámolási kérelmek érkeztek. Az Agrárkamara tájékoztatása szerint
reális a veszélye annak, hogy a gazdák a cég fizetésképtelensége miatt csak jelentős késedelemmel, vagy egyáltalán nem jutnának hozzá a beszállított termények ellenértékéhez.
A miniszter közölte, hogy a kormány ezért beavatkozik, és az Agrárkamara javaslatát elfogadva olyan megoldást dolgoz ki, amely garantálja, hogy minden érintett termelő megkapja a neki járó pénzt. Hangsúlyozta, hogy nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy valaki terményt adott le, és a felszámolási eljárás elhúzódása miatt ne jusson hozzá az ellenértékhez.
Tájékoztatása szerint a kifizetések megszervezésében a kormány az Agrárkamarával együttműködve jár el. Felkérték a kamarát arra is, hogy mérje fel az érintett követeléseket, és segítsen abban, hogy a kormány a lehető leghamarabb rendezni tudja a gazdák járandóságait. Jelezte, hogy a felmérés jelenleg is folyamatban van, és annak eredményétől függően lehet megítélni, milyen mértékű forrásra lesz szükség, illetve hogy a felszámolás során várhatóan mekkora fedezet áll rendelkezésre.
Gulyás hangsúlyozta, hogy a kormány nem akarja megvárni, amíg a termelők csak a felszámolási eljárás végén, hosszú idő elteltével jutnának pénzükhöz,
ezért egy olyan konstrukción dolgoznak az Agrárkamarával közösen, amely lehetővé teszi, hogy a gazdák haladéktalanul megkapják az őket megillető összegeket.
Fellépnek a szlovákiai magyarellenes törvények ellen
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a kormány a tegnapi ülésén áttekintette a Szlovákiában elfogadott, a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatot, és igyekezett mélyebben megérteni a jelenlegi szlovákiai helyzetet, valamint az ott követett „jó gyakorlatokat” is. A miniszter hangsúlyozta, hogy
ezen a területen nem elegendők a szavak, valódi jogi lépésekre van szükség.
Felidézte, hogy a magyar kormány az elmúlt évtizedben következetesen kiállt a határon túli magyar közösségek identitásának megőrzése, valamint egyéni és közösségi jogaik védelme mellett. Ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte, hogy Szlovákiában – bár nem egységesen, de egyes hatósági és bírósági gyakorlatokban – a mai napig alkalmazzák a Beneš-dekrétumok egyes, származáson alapuló megkülönböztetést tartalmazó rendelkezéseit. Külön kiemelte, hogy ezek polgári jogi ügyekben, például adásvételeknél és tulajdonjogi eljárásokban olyan sérelmeket okozhatnak, amelyek ellehetetlenítik a tulajdonjog gyakorlását, sőt akár a tulajdon elvonásához is vezethetnek.
Gulyás szerint ez a gyakorlat egyértelműen származási alapú diszkrimináció, amelynek a második világháború utáni Európában már nem lenne szabad léteznie.
A kormány ezért jogi segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akiket ilyen hátrányos megkülönböztetés ér, vállalva a jogi képviselet költségeit is, és támogatva őket abban, hogy nemzetközi, emberi jogi fórumokhoz forduljanak.
A miniszter utalt arra is, hogy bár a szlovák bírósági gyakorlat nem egységes, és több bíróság elutasítja a Beneš-dekrétumok alkalmazását, önmagában az a tény, hogy a jogszabályi környezet nem zárja ki egyértelműen e rendelkezések hatályosulását, és azok származáson alapuló részeinek ma is lehet joghatásuk, elfogadhatatlan. A kormány álláspontja szerint a 20. századi történelmi dokumentumok ilyen jellegű, diszkriminatív elemeinek a 21. századi Európában semmilyen formában nem lehet helye, és mindent megtesznek azért, hogy az érintettek jogaikat hazai és nemzetközi fórumokon is érvényesíthessék.
Jön a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részlete februárban
Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta, hogy a kormány a legutóbbi ülésén egyeztetett a Bankszövetséggel a 13. és a 14. havi nyugdíj kifizetésének technikai kérdéseiről. A Bankszövetség jelezte, hogy a bankrendszer egyetlen napon nem képes biztonságosan lebonyolítani egyszerre a 13. havi nyugdíj, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének utalását minden érintett számára.
Ennek megfelelően a kormány alkalmazkodik a pénzügyi rendszer kapacitásaihoz, és a kifizetéseket két egymást követő napon teljesítik.
Elmondása szerint a kormány ezt az irányt a következő időszakban is fenn kívánja tartani, a 14. havi nyugdíj pedig a következő kormányzati ciklusban válna teljessé. A mostani kifizetések még a jelenlegi költségvetés terhére történnek, a jövő évi finanszírozás kérdését pedig a szokásos költségvetési felülvizsgálat keretében értékelik majd.
Megjelentek a lakossági energiatárolási program részletei
Gulyás kiemelte, hogy a kormány 100 milliárd forintos keretösszeget különít el otthoni energiatárolók vásárlásának támogatására - a programról itt számoltunk be részletesen.
A részletek kapcsán elmondta, hogy
-
Egy otthoni rendszer telepítési költsége várhatóan 3–3,2 millió forint, ehhez nyújt az állam jelentős, vissza nem térítendő támogatást.
-
A pályázati folyamatot minden korábbinál egyszerűbbnek ígérik: mindössze egy oldalas nyomtatványt kell kitölteni.
A kormány ígérete szerint a beadás után gyors döntések várhatók
- emelte ki Gulyás.
Kik pályázhatnak? A tájékoztatás szerint minden nagykorú, magyar adószámmal rendelkező magánszemély jelentkezhet, aki az érintett ingatlanban tulajdonrésszel, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.
-
Feltétel: az ingatlanon már működnie kell napelemnek, vagy a pályázónak vállalnia kell annak telepítését.
-
Előnyben részesülnek: az elbírálásnál előnyt élveznek a bruttó elszámolásban lévők, azok a szaldósok, akik 2030-ig kiesnek ebből a rendszerből, valamint az 5000 fő alatti települések lakói.
Hozzátette, hogy a kormány álláspontja szerint a programmal jelentősen csökkenthetők a családok rezsikiadásai és növelhető az energiaellátás biztonsága.
Elkezdődött a Kormányinfó
Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány
nemzeti petíciót indít az ukrán uniós támogatással kapcsolatban.
Ursula von der Leyen szerdán bejelentette, hogy az Európai Bizottság jogalkotási csomagot terjeszt elő a 2026–2027-re szóló, összesen 90 milliárd eurós uniós hitelprogram végrehajtására, amelynek kétharmada katonai célokat, egyharmada pedig az ukrán állam működésének finanszírozását szolgálná, és amely közös uniós kötvénykibocsátásra, valamint az EU költségvetésének „szabad kapacitásával” nyújtott garanciára épül.
Ugyanakkor ez a mostani döntés nem új támogatás, hanem a tavaly decemberi uniós csúcson elfogadott, 24 tagállam által jóváhagyott támogatási hitel technikai és jogi lebonyolítását rögzítő részletszabályokat konkretizálja, vagyis a korábban politikailag már eldöntött csomag végrehajtási keretét teremti meg, amelyről a februári tanácsi csúcstalálkozón dönthetnek a tagállamok. Az EU egyelőre nem támogatná forrásokkal az Ukrajna Jóléti Alap 800 milliárd eurós támogatási igényét – amelyből Kijev 600 milliárd eurót saját bevételekből, 150 milliárd eurót priváttőke bevonásával fedezne a háború lezárulta után.
Ezek lehetnek a főbb témák
Az év második kormányülését követő tájékoztató egyik legfontosabb témája lehet a parlamenti választások időpontjának hivatalossá válása. Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki a voksolást, így elképzelhető, hogy Gulyás Gergely röviden ismerteti majd a választási menetrendet.
Szociális és gazdasági fronton is jelentős bejelentésekre készülhetünk. A kormány asztalára került a szociális tűzifaprogram felső határ nélküli kibővítése is, amelyről biztosan kapunk részleteket.
A gazdasági szereplők és a piacok figyelme azonban elsősorban a költségvetési folyamatokra irányul. A miniszter várhatóan részletesen beszámol a 2025-ös büdzsé végleges sarokszámairól, valamint az idei év makrogazdasági kilátásairól. Kiemelt kérdés, hogy a kormány hogyan látja a 2026-os növekedési és inflációs pályát, illetve ezek függvényében mikorra időzítik a még érvényben lévő piaci beavatkozások, például az árrésstopok kivezetését.
A szabályozási kérdések közül a KRESZ átfogó módosítása emelkedik ki, amely a közlekedésbiztonsági szempontok mellett a digitalizációs kihívásokra is reagálni kíván. Emellett – ahogy az lenni szokott – az uniós források sorsa és a Brüsszellel folytatott tárgyalások aktuális állása is biztosan napirendre kerülhet az újságírói kérdések során.
A 10 órakor kezdődő Kormányinfóról élőben tudósítunk.
Bejelentéseket tesz a kormány – megvan az időpont
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányinfót tart, ahol a közelgő választásoktól a költségvetési helyzeten át az uniós ügyekig több aktuális kérdés is napirendre kerülhet.
