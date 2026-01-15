Gulyás Gergely bejelentette: megjelent a lakossági energiatárolási pályázat - mutatjuk a részleteket!

Gulyás Gergely a főváros pénzügyi helyzetéről szóló kérdésre reagálva azt mondta, hogy bár a főpolgármester szerint Budapest nem jutott csődbe, ez önmagában nem indokolja azt, hogy a kormány által elindított vizsgálat ne folytatódjon. Szerinte éppen azért van szükség a pénzügyi helyzet részletes feltárására, mert enélkül nem lehet megítélni, milyen segítségre lehet szükség a következő hónapokban, különösen akkor, ha a város valóban a fizetésképtelenség határára sodródna.

Úgy fogalmazott, hogy jelenleg nehéz pontosan megítélni a főváros valós gazdasági állapotát, mivel a főpolgármester évek óta csődhelyzetről beszél, sőt korábban már a tényleges csőd bekövetkeztét is említette, ami végül nem következett be.

Gulyás ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a tavaly decemberi kormánydöntés és az azt követő országgyűlési törvénymódosítás egyértelmű garanciát teremtett: amennyiben a főváros bármikor fizetésképtelenné válna, a Magyar Állam biztosítja a közszolgáltatásokban dolgozók – így például a BKV és más fővárosi cégek munkavállalóinak – bérét, vagyis senki nem maradna fizetés nélkül akkor sem, ha Budapest pénzügyi helyzete ellehetetlenülne.