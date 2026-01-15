Két év után végre nőni tudott Európa legnagyobb gazdasága

Két év recesszió után 2025-ben először mutatott éves növekedést a német gazdaság, de a kilábalás továbbra is törékenynek tűnik. A friss adatok szerint a rövid távú javulás mögött részben egyszeri hatások állnak, miközben a vállalati hangulat és a hosszabb távú növekedési kilátások inkább borúlátók.

A német GDP 2025-ben 0,2 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miután 2023-ban 0,9, 2024-ben pedig 0,5 százalékos visszaesést regisztráltak.

A Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adatai szerint az év eleji zsugorodás és stagnálás után a negyedik negyedév hozott érdemi élénkülést. A kibocsátás szintje azonban összességében még mindig csak a 2019-es szinten áll, vagyis a német gazdaság hat éve nem tud tartós növekedési pályára állni. A gyenge teljesítmény mögött a kedvezőtlen geogazdasági környezet és az ipar szerkezeti átalakulása áll, amely különösen az iparilag erősen kitett tartományokat érinti.

Az idei évre a közgazdászok már mintegy 1 százalékos növekedést várnak, amelyhez jelentősen hozzájárulhat a több munkanap, valamint az állami védelmi és infrastrukturális beruházások felfutása; ezek önmagukban akár 0,7 százalékponttal is emelhetik a GDP-t.

Ezzel szemben az építőiparban – amelytől a kormányzati különalapok miatt korábban élénkülést reméltek – továbbra is visszafogott a hangulat a Handelsblatt szerint. A Kölni Gazdaságkutató Intézet üzleti felmérése szerint a vállalatok többsége pesszimistán tekint 2026-ra, és sok cég létszámleépítést tervez.

A hosszabb távú kilátásokat illetően a Kieli Világgazdasági Intézet még sötétebb képet fest:

középtávú előrejelzésük szerint a potenciális növekedési ütem a jelenlegi évi mintegy 0,5 százalékról az évtized végére 0,3 százalék körüli szintre lassulhat.

Ennek fő oka a demográfiai öregedés, amely a munkaerő-állomány zsugorodásán keresztül korlátozza a gazdaság saját növekedési képességét.

A költségvetés továbbra is hiánnyal működött tavaly: a szövetségi kormány, a tartományok, az önkormányzatok és a társadalombiztosítás együttes hiánya 2025-ben a GDP 2,4 százalékát tette ki, ami ugyan alacsonyabb a 2024-es 2,7 százaléknál, de továbbra is azt jelzi, hogy az állam többet költ, mint amennyi bevétele keletkezik. A rövid távú növekedési fordulat így egyelőre nem párosul a költségvetési egyensúly érdemi helyreállásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images