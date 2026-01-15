Kormányinfó: hamarosan érkeznek a bejelentések, a választás is terítéken lehet

Az év második kormányülését követő tájékoztató egyik legfontosabb témája lehet a parlamenti választások időpontjának hivatalossá válása. Sulyok Tamás köztársasági elnök április 12-re tűzte ki a voksolást, így elképzelhető, hogy Gulyás Gergely röviden ismerteti majd a választási menetrendet.

Szociális és gazdasági fronton is jelentős bejelentésekre készülhetünk. A kormány asztalára került a szociális tűzifaprogram felső határ nélküli kibővítése is, amelyről biztosan kapunk részleteket.

A gazdasági szereplők és a piacok figyelme azonban elsősorban a költségvetési folyamatokra irányul. A miniszter várhatóan részletesen beszámol a 2025-ös büdzsé végleges sarokszámairól, valamint az idei év makrogazdasági kilátásairól. Kiemelt kérdés, hogy a kormány hogyan látja a 2026-os növekedési és inflációs pályát, illetve ezek függvényében mikorra időzítik a még érvényben lévő piaci beavatkozások, például az árrésstopok kivezetését.

A szabályozási kérdések közül a KRESZ átfogó módosítása emelkedik ki, amely a közlekedésbiztonsági szempontok mellett a digitalizációs kihívásokra is reagálni kíván. Emellett – ahogy az lenni szokott – az uniós források sorsa és a Brüsszellel folytatott tárgyalások aktuális állása is biztosan napirendre kerülhet az újságírói kérdések során.

A 10 órakor kezdődő Kormányinfóról élőben tudósítunk.