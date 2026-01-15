  • Megjelenítés
Körvonalazódik a szerb olajcég ügye, Belgrádba repült Szijjártó Péter
Portfolio
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ma Belgrádba látogat, írta meg a Magyar Szó. A tárgyalás fő témája a NIS olajfinomító lesz.

A lap tájékoztatás szerint Szijjártó Péter ma találkozik Dubravka Dedović Handanović szerb bányászati és energetikai miniszterrel. A tárcavezető korábban közölte: a tárgyalás egyik témája

a Szerbia és Magyarország közötti esetleges nemzetközi megállapodás lesz a Szerbiai Kőolajipari Vállalat kapcsán.

A fejlemény előzményeként tegnap számoltunk be róla, hogy a szerb államfő az Egyesült Arab Emírségek elnökével folytatott tárgyalásai után bejelentette, hogy már tudja, ki lesz a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) új partnere, ám az információt egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra. Az elnöki nyilatkozatok alapján

a NIS tulajdonosi átrendeződésével kapcsolatos hivatalos bejelentés a következő napokban várható.

A bejelentésre várva egyre nagyobb rali bontakozik ki a Mol részvényénél, már 2019 óta nem látott szinten van az árfolyam.

Címlapkép forrása: Portfolio

