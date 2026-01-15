Már küszöbön az EU történelmi alkuja, heteken belül élesedhet a gigantikus megegyezés

Ezek az évek óta húzódó tárgyalások mindkét fél számára lehetőséget kínálnak a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére, valamint a Kínától és Oroszországtól való függőség csökkentésére. India és az EU közötti kétoldalú kereskedelem 2024-ben elérte a 120 milliárd eurót,
így az unió az ázsiai ország legnagyobb kereskedelmi partnere.
Agraval szerint a felek "nagyon közel" állnak a megállapodás véglegesítéséhez - tudósít a Reuters. Jelenleg azt vizsgálják, hogy lezárható-e az egyezmény a hónap végi csúcstalálkozó előtt. Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke január 25–27. között látogat Indiába, ahol 27-én India–EU csúcstalálkozót tartanak.
A megállapodás megnyitná az európai áruk előtt India több mint 1,4 milliárd fős, eddig erősen védett fogyasztói piacát. A tárgyalások 2022-es újraindítása után a folyamat különösen felgyorsult, miután Donald Trump vámokat vetett ki számos kereskedelmi partnerre, köztük Indiára. Az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú tárgyalások tavaly a kommunikáció megszakadása miatt kudarcba fulladtak.
Az EU jelentős vámcsökkentést szeretne elérni az autók, az orvostechnikai eszközök, a borok, a szeszes italok és a húsok terén
- valamint szigorúbb szellemi tulajdonvédelmi szabályokat követel.
India ezzel szemben azt szeretné, ha munkaerő-igényes termékei vámmentesen juthatnának be az uniós piacra. Emellett sürgeti autó- és elektronikai iparának gyorsabb elismerését.
Az áruforgalmon túl a megállapodás kiterjedne a szolgáltatáskereskedelemre, a beruházásokra, a digitális kereskedelemre és a zöld technológiákra is. Emellett ösztönözné az európai befektetéseket az indiai feldolgozóiparba, a megújuló energiába és az infrastruktúra-fejlesztésekbe.
Kihívást jelent ugyanakkor a szabályozások összehangolása és az érzékeny ágazatok védelme.
- A mezőgazdasági termékeket kizárták a tárgyalásokból. India semmilyen kereskedelmi egyezményben nem nyitja meg agrár- és tejágazatát, mivel milliónyi kisgazda megélhetését kell védenie - tette hozzá a kereskedelmi államtitkár.
- Az EU szén-dioxid-határkiegyenlítő mechanizmusa (CBAM) – amely az acél, a cement és más karbonintenzív termékek importőreit a kibocsátások elszámolására kötelezi – már most is érinti az indiai exportot, és Újdelhi számára komoly aggodalomra ad okot.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
