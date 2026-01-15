Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

De ma (2026.01.15-én) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 559 Ft/liter

Gázolaj: 571 Ft/liter

