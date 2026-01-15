  • Megjelenítés
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, holnaptól egy kicsit jelentősebben - írja a holtankoljak.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.

De ma (2026.01.15-én) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 Ft/liter
  • Gázolaj: 571 Ft/liter
