Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog.
De ma (2026.01.15-én) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 559 Ft/liter
- Gázolaj: 571 Ft/liter
