Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket
Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket

Ülésezett a kormány Gazdasági Kabinete, amelyről Nagy Márton egy rövid Facebook-videóban számolt be csütörtök délután.

Ezek szerint az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapították, hogy

a turisztikai szektoron belül a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépnünk kell.

Gondolkodunk azon, hogy egy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére. Ennek részletein dolgozunk - tette hozzá.

A KSH legutolsó rendelkezésre álló adatai szerint tavaly 22 ezer alá csökkent az étterem, büfé, gyorsétterem száma Magyarországon.

Mi volt még napirenden?

Emellett áttekintik az agrártámogatások kifizetését a tavalyi évre vonatkozóan, valamint az idei várhatót. Azt látják ugyanis a kormányban, hogy a tavalyi év második felében felgyorsultak az agrártámogatások és ez idén folytatódhat.

Áttekintik az uniós pénzek kifizetésének állását, a kifizetett pénzek aránya a miniszter ismertetése szerint 50%. Mivel a leszerződött állomány 100%, ezért az uniós pénzek ki fognak menni a következő időszakban - magyarázta a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

