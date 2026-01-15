Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket

Ezek szerint az ülésen értékelték a turisztikai szektor tavalyi teljesítményét, valamint az idei várhatót és megállapították, hogy
a turisztikai szektoron belül a vendéglátó iparnál, az éttermek esetén lépnünk kell.
Gondolkodunk azon, hogy egy éttermeket támogató csomagot javasoljunk a kormány részére. Ennek részletein dolgozunk - tette hozzá.
A KSH legutolsó rendelkezésre álló adatai szerint tavaly 22 ezer alá csökkent az étterem, büfé, gyorsétterem száma Magyarországon.
Mi volt még napirenden?
Emellett áttekintik az agrártámogatások kifizetését a tavalyi évre vonatkozóan, valamint az idei várhatót. Azt látják ugyanis a kormányban, hogy a tavalyi év második felében felgyorsultak az agrártámogatások és ez idén folytatódhat.
Áttekintik az uniós pénzek kifizetésének állását, a kifizetett pénzek aránya a miniszter ismertetése szerint 50%. Mivel a leszerződött állomány 100%, ezért az uniós pénzek ki fognak menni a következő időszakban - magyarázta a miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
