Pocsék teljesítmény az ipartól, itt vannak az okok

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Pocsék teljesítménnyel zárta az őszt az ipar: novemberben a termelés volumene 2%-kal elmaradt az előző havitól és 5,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbihoz képest. Az adatok megegyeznek a hét elején közölt előzetes számokkal. A mai részletes jelentésből az is kiderül, hogy mely területek okozták a legnagyobb csalódást.

A novemberi, havi alapon 2%-os visszaesés az előző két hónap óvatos emelkedését nullázza le, így tavaly év végén az ipar havi termelése új mélypontot ütött meg a koronavírus-válság óta.

Az adat nem csak azért nem okozott meglepetést, mert megegyezett az előzetessel, hanem azért sem, mert már a korábban megjelent külkereskedelmi számok is nagyon gyenge kiviteli dinamikát mutattak.

Az exportorientált ipari szektort ugyanis elsősorban a külső kereslet gyengesége, illetve az európai autóipar szerkezeti problémái sújtják.

A mai részletes adatközlés alapján megállapíthatjuk, hogy a szektornak nincs sok olyan részterülete, ami növekedést mutatna. Havi alapon visszaesést mutatott a nagy súlyú ágazatok közül a járműgyártás, az (akkumulátorgyártást magába foglaló) villamos berendezés gyártás, valamint az elektronika is, egyedül az élelmiszeripar van stagnáló, enyhén emelkedő pályán. A közepes méretű alágak mindegyike tovább zsugorodott.

