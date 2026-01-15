Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!

Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. Megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.

Napokon belül jöhet a megállapodás

- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken,

Rámutatott: "Három, szárazföld által körülzárt, kőolajmezőkben nem túl gazdag ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolajrendszerének összehangolt működése, a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai kőolajfinomítók integrált működése mind az energiaellátás biztonsága, mind az energiaárak szempontjából egy olyan helyzetet fog teremteni, amilyen jó helyzetben még soha nem volt a közép-európai térség"

vagyis minden olyan híresztelés hazugság, amely arról szól, hogy a magyar vállalat csak piacot akar szerezni és a létesítményt pedig bezárná.

Új olajtermék-vezeték épül

Leszögezte, hogy a magyar kormány folyamatos diplomáciai támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Mol a NIS jövőbeni többségi tulajdonosaként tudjon belépni a szerb kőolajpiac működtetésébe. Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Magyarország és Szerbia kormányközi megállapodást fog kötni, amelyben lefektetik a stratégiai olajipari együttműködésnek kedvező környezet alapjait, valamint rögzítik, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a két ország között tervezett kőolajvezetéknek.

És itt nem csak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni

- fejtette ki.

Tehát a Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar-szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk.

- húzta alá.

Végül kiemelte, hogy a Szerbiában előállt nehéz helyzet kezelése érdekében a Mol mára körülbelül két és félszeresére növelte a kőolajexportját, amely mennyiséggel elérte a teljesítőképessége felső határát. "Mindhárom üzemanyagdepója a Molnak itt Szerbiában az operatív maximumon van, és a Mol benzinkútjai több mint 20 százalékos forgalomnövekedést tudtak menedzselni az elmúlt hetekben" - fűzte hozzá.

Fontos kérdések

Három okból kifolyólag is lehetett korábban sejteni, hogy a Mol lesz a befutó a NIS felvásárlásában:

egyrészt a két cég között jelentős a szinergia a közös piacok és a logisztikai kapcsolat miatt,

a közös piacok és a logisztikai kapcsolat miatt, másrészt a két cég közösen nagyobb erőt képvisel az olajbeszerzés területén az őket alapanyaggal ellátó Janaffal szemben,

illetve ki kell emelni, hogy az orosz tulajdonos Gazpromnyeft jó munkát végzett a szerb cég modernizációjában az elmúlt 15 évben, ezért valóban egy minőségi akvizícióról van szó.

Bár valóban egy minőségi eszközt vásárolna a Mol a NIS személyében, de nagyon nem mindegy, hogy mennyiért vásárol a Mol. Az orosz 56,15%-os részesedés értékét az Erste elemzője 1,4 milliárd euróra becsüli, de könnyen lehet, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem lesz elegendő.

Az Erste szakértője úgy látja, hogy

egy 1,4 milliárd eurós vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvények kedvezően reagálnának, de ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás, vagy akár esés is jöhet rövid távon.

Nem egyértelmű tehát a tőkepiaci hatás, hosszabb távon pedig attól is függ a NIS akvizíció megítélése, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással.

Mit csinál a Mol részvénye?

A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a fejleményt,

a Mol árfolyama 4,6 százalékos pluszban van.

Már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).

