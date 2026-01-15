Szijjártó Péter bejelentette: napokon belül meglesz a megállapodás a NIS-ről, új olajtermék-vezeték is épül!

Napokon belül jöhet a megállapodás
Közel a megállapodás a NIS szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között,
- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban. A tárcavezető a szerb energiaügyi miniszterrel, Dubravka Dedoviccsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken,
a következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a Mol és a Gazpromnyefty között.
Rámutatott: "Három, szárazföld által körülzárt, kőolajmezőkben nem túl gazdag ország, Szlovákia, Magyarország és Szerbia kőolajrendszerének összehangolt működése, a pozsonyi, a százhalombattai és a pancsovai kőolajfinomítók integrált működése mind az energiaellátás biztonsága, mind az energiaárak szempontjából egy olyan helyzetet fog teremteni, amilyen jó helyzetben még soha nem volt a közép-európai térség"
Megerősítette, hogy
a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót,
vagyis minden olyan híresztelés hazugság, amely arról szól, hogy a magyar vállalat csak piacot akar szerezni és a létesítményt pedig bezárná.
Új olajtermék-vezeték épül
Leszögezte, hogy a magyar kormány folyamatos diplomáciai támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Mol a NIS jövőbeni többségi tulajdonosaként tudjon belépni a szerb kőolajpiac működtetésébe. Szijjártó Péter ezután tudatta, hogy Magyarország és Szerbia kormányközi megállapodást fog kötni, amelyben lefektetik a stratégiai olajipari együttműködésnek kedvező környezet alapjait, valamint rögzítik, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a két ország között tervezett kőolajvezetéknek.
És itt nem csak arról van szó, hogy új kőolajvezeték köti majd össze az országainkat, hanem egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni
- fejtette ki.
Tehát a Mol belépése tulajdonosként a szerb olajpiacra a NIS többségi tulajdonának megvásárlásával, illetve a magyar-szerb kőolajvezeték megépítése olyan előrelépés Közép-Európa, Szerbia, Magyarország és Szlovákia energiaellátásának biztonságában, amelynek nyomán olyan jó helyzetbe kerülünk, amilyenben még soha nem voltunk.
- húzta alá.
Végül kiemelte, hogy a Szerbiában előállt nehéz helyzet kezelése érdekében a Mol mára körülbelül két és félszeresére növelte a kőolajexportját, amely mennyiséggel elérte a teljesítőképessége felső határát. "Mindhárom üzemanyagdepója a Molnak itt Szerbiában az operatív maximumon van, és a Mol benzinkútjai több mint 20 százalékos forgalomnövekedést tudtak menedzselni az elmúlt hetekben" - fűzte hozzá.
Fontos kérdések
Három okból kifolyólag is lehetett korábban sejteni, hogy a Mol lesz a befutó a NIS felvásárlásában:
- egyrészt a két cég között jelentős a szinergia a közös piacok és a logisztikai kapcsolat miatt,
- másrészt a két cég közösen nagyobb erőt képvisel az olajbeszerzés területén az őket alapanyaggal ellátó Janaffal szemben,
- illetve ki kell emelni, hogy az orosz tulajdonos Gazpromnyeft jó munkát végzett a szerb cég modernizációjában az elmúlt 15 évben, ezért valóban egy minőségi akvizícióról van szó.
Bár valóban egy minőségi eszközt vásárolna a Mol a NIS személyében, de nagyon nem mindegy, hogy mennyiért vásárol a Mol. Az orosz 56,15%-os részesedés értékét az Erste elemzője 1,4 milliárd euróra becsüli, de könnyen lehet, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem lesz elegendő.
Az Erste szakértője úgy látja, hogy
egy 1,4 milliárd eurós vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvények kedvezően reagálnának, de ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás, vagy akár esés is jöhet rövid távon.
Nem egyértelmű tehát a tőkepiaci hatás, hosszabb távon pedig attól is függ a NIS akvizíció megítélése, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással.
Mit csinál a Mol részvénye?
A befektetők kitörő lelkesedéssel fogadták a fejleményt,
a Mol árfolyama 4,6 százalékos pluszban van.
Már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtja elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).
Címlapkép forrása: Portfolio
Döntött az európai hatalom: megkönnyítik a katonai mozgósítást, ha háborúra kell készülni
De a parlamentnek is rá kell még bólintania.
A nemzetközi karbonpiac 5 megatrendje 2026-ra
2030-ra megváltozhatnak az önkéntes karbonpiacok?
Felvillantotta a NATO, hogy Ukrajna sztárfegyverét vethetik be Oroszország szomszédjában
Elrettentő erővel bír.
Stiglitz: már rég össze kellett volna omlani mindennek a gazdaságban
A Nobel-díjas közgazdász nagyon súlyos kritikákat fogalmazott meg.
Évindító csúccsal rúgja be a konferenciaszezon motorját a Portfolio Property Warm Up
Terítéken az ingatlanpiac megkerülhetetlen történései.
Figyelmeztetik a magyarokat: veszély leselkedik rájuk a Balatonnál – Balesetet okozhat a felelőtlenség
Ha bárki ilyesmit lát, ne hagyja szó nélkül.
Gigantikus üzlet van a küszöbön, átalakulnak a kávépiaci erőviszonyok
Komoly kihívót kap a Nestlé.
Két év után végre nőni tudott Európa legnagyobb gazdasága
Hiába a jó hír, illékonynak tűnik a bővülés.
Lendületben a kkv-beruházások a Demján Sándor Program nyomán
A Demján Sándor Program 2025-ben érdemi lendületet adott a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek.
Van egy terület, ahol azonnali hatást és megtérülést hozhat az AI
Az önkormányzati épületek energiafelhasználása alapvetően jól modellezhető lenne - mégsem az: a valóságban évtizedes beidegződések mentén működnek a rendszerek. Még a mesterséges intell
Versant Media - elemzés
2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A
Ez a nemesfém jobb befektetés volt, mint az arany
A tavalyi év egyik legnagyobb sztárja a befektetési világban kétségkívül az arany volt. Közel 65 százalékkal emelkedett az ára 2025-ben, és unciánként 4300 dollár fölött zárta az évet.
Afrika lehetőségei az energetikai értékláncban
A gazdasági növekedés új útja a helyi feldolgozóipar fejlesztése lehet.
Az új világrend aligha lesz kívánatos az emberiségnek
A rezsimváltás megtörtént Venezuelában, azonban a szélesebb összefüggésekről kevés szó esik. Venezuela esete nem egy elszigetelt incidens, hanem a Donroe-doktrína következetes életbe léptet
Bérszámfejtés 2026
Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad
Megvan a 2025-ös infláció: ilyen mértékben emelkedhetnek a számlaköltségek, bérleti díjak
3,3 százalékos éves áremelkedést mért a KSH decemberben, talán ennél is fontosabb, hogy a teljes 2025-ös évben az átlagos drágulás mértéke 4,4 százalék volt. Ez nagyon fontos érték lehet
Mekkora fantázia van most a Molban? Sorsdöntő pillanatok jönnek
Meglódult az árfolyam, de sok tényezős a hogyantovább.
Így drágult a heti nagybevásárlás: meglepő mellékhatása lett az árrésstopnak
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása.
Az egészség az új GDP
Nem fogadás, létkérdés az egészségügybe történő beruházás.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?