Új korszak kezdődik az Európai Unió egyik legszegényebb országában

Azonnal látható előnyei vannak az euróbevezetésnek

A balkáni ország 2025 júniusában bejelentette, hogy teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges pénzügyi-makrogazdasági konvergenciakritériumokat, amelyek az árstabilitásra, az államadósság fenntarthatóságára, az árfolyam stabilitására és a hosszú távú kamatszintekre vonatkoznak. Az Európai Parlament 2025 júliusában hagyta jóvá az ország csatlakozását az eurózónába, ezt követően pedig a Fitch és az S&P hitelminősítők BBB-ről BBB+-ra emelték Bulgária szuverén adósbesorolását.

Az euróövezeti csatlakozás hivatalos jóváhagyása után a balkáni állam megkezdte a felkészülést a technikai bevezetésre, amelynek legfontosabb elemei az átváltási arány megállapítása, a fogyasztói tájékoztatás szabályozása, a szerződéses összegek hivatalos átkonvertálása, valamint a készpénzellátás megszervezése voltak. A hivatalos átállás 2026. január 1-jén történt meg.

Az euró bevezetése több szempontból javítja az ország kockázati megítélését.

A kormányzat és a vállalatok számára megszűnik az euróban denominált adósságokhoz kapcsolódó árfolyamkockázat, bár a korábban fenntartott valutatanács (rögzített árfolyamrendszer) miatt ez eddig is csak mérsékelt volt. 2025 októberében a bolgár államadósság 77 százaléka, a vállalati hiteleknek pedig 36 százaléka volt euróban denominált, a levában folyósított tartozások pedig az elmúlt napokban kerültek átkonvertálásra. Ez a változás egyaránt erősíti a vállalkozások és az államháztartás pénzügyi helyzetét, akik a jövőben kedvezőbb feltételek mellett kaphatnak finanszírozást. A teljes államadósság a GDP mintegy 25 százalékát tette ki 2025 végén.

A pénzügyi piacokon a javuló kockázati megítélés az államkötvény-hozamok csökkenésében is megjelenik. A német 10 éves állampapírhozamok feletti prémium 2022 óta fokozatosan csökkent, 2024-re pedig az euróbevezetési kritériumok fokozatos teljesítése miatt 2 százalékon belülre szűkült. Az eurózóna-csatlakozás hivatalos elfogadása ezt követően egy újabb pozitív sokkot jelentett a bolgár hosszú lejáratú kötvényhozamokban, amelyek 2025 augusztusa és szeptembere között közel 1 teljes százalékpontot csökkentek. A német kötvényhozamok emelkedése és a bolgár hozamok csökkenése miatt az utóbbi kockázati prémiuma 2026 januárjára gyakorlatilag eltűnt (mindössze 0,3 százalékpont volt már csak).

A jelenlegi belpolitikai feszültségek egyelőre nem akadályozzák a pénzügyi piacok normalizációját - emelik ki a BNP közgazdászai. Hasonló folyamat játszódott le Szlovákiában, Litvániában és Horvátországban is az euróövezethez való csatlakozásuk bejelentését követően.

A gazdasági felzárkózás még hosszú folyamat lesz

Életszínvonal tekintetében Bulgária 2025-ben az euróövezet legszegényebb országai közé tartozik. A vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP 36 430 dollár, ami a német érték mindössze 57,8 százalékának felel meg. Ez a konvergenciaszint ugyanakkor magasabb, mint amilyen Szlovákiában, Észtországban és Lettországban volt az euró bevezetésekor. A korábban csatlakozott országokban folytatódott a felzárkózás, bár Málta kivételével egyik sem érte el a nyugat-európai életszínvonalat.

Bulgáriában az egy főre jutó GDP 2007 és 2025 között 1,8-szorosára emelkedett. A növekedést elsősorban az uniós támogatások és a külföldi működőtőke-befektetések hajtották. Az EU-csatlakozás óta az ország nettó 28 milliárd euró uniós forráshoz jutott, ami a GDP 27 százalékának felel meg - áll a BNP Paribas elemzésében.

A további felzárkózás üteme attól függ, hogy sikerül-e végrehajtani a szükséges strukturális reformokat, különösen a kormányzás területén. Ezek megvalósítását az utóbbi időben a politikai instabilitás lassította.

Bulgária előtt ráadásul komoly demográfiai kihívások állnak, amelyek krónikus munkaerőhiányt okoznak és ezáltal lassíthatják a gazdasági növekedést. Az elmúlt húsz évben a teljes népesség 17,1 százalékkal, a munkaképes korú lakosság pedig 7,8 százalékkal csökkent. Bár a nettó migráció 2020 óta ismét pozitív, a hosszabb távú demográfiai kilátások továbbra sem kedvezőek.

A szakértők szerint a legnagyobb problémát a természetes népesedési folyamatok jelentik. Az ENSZ becslései szerint Bulgária 2050-ig népessége további 21,5 százalékát veszíti majd el (1,4 millió fő), amely relatív mértékben Bosznia-Hercegovina után a legnagyobb lehet Európában.

A Top 10 legnagyobb relatív népességfogyással szembenéző ország Ország Várható abszolút népességfogyás 2050-ig (millió fő) Várható relatív népességfogyás 2050-ig (százalék) Bosznia-Hercegovina 0,700 -22,01% Bulgária 1,390 -21,55% Litvánia 0,550 -20,30% Moldova 0,500 -20,00% Lettország 0,360 -19,25% Ukrajna 7,000 -19,07% Szerbia 1,200 -18,18% Románia 3,300 -17,37% Horvátország 0,640 -16,67% Magyarország 1,440 -15,05% Forrás: ENSZ, Portfolio

A munkaerőhiány mellett a gazdasági felzárkózást még akadályozza

az export rossz teljesítménye,

az egész országot átszövő korrupció,

az alacsony beruházások, valamint

a vállalkozásokhoz kapcsolódó jogszabályi és ösztönzői keret hiánya.

Bár a növekedést lassító hatások egy részét az euróbevezetés mérsékelheti, az Európához való felzárkózás a szakértők szerint továbbra is egy lassú, elhúzódó folyamat marad.

Van miben reménykedni, de stabil politikai vezetés nélkül nem lesz tartós gazdasági fellendülés

Az euró bevezetése rövid távon ösztönözheti a külföldi működőtőke beáramlását, különösen a térségben megfigyelhető nearshoring-tendenciák (termelőkapacitások külföldre telepítése) fényében. Németország hagyományos iparvállalatai az elmúlt években egyre mélyebb válságba kerültek, melyre a cégek termelőkapacitásaik áthelyezésével válaszolnak. A mindössze 10 százalékos társasági adókulccsal rendelkező Bulgária az euróövezeti belépéssel a korábbinál is népszerűbb célpont lehet ezen vállalatoknak, de a tényleges tőkebefektetésekhez politikai stabilitásra és jobb intézményrendszerre lesz szüksége.

A balkáni ország az európai védelmi tervek megvalósításából és a mesterséges intelligenciába irányuló befektetésekből is profitálhat. Az ország több versenyelőnnyel rendelkezik: a munkaerőköltségek a béremelkedés ellenére alacsonyabbak, mint sok más uniós tagállamban, a munkaerő viszonylag képzett, és magas a felsőfokú végzettségűek aránya. A turizmus – amely a GDP mintegy 8 százalékát adja – a szomszédos országok tapasztalatai alapján tovább bővülhet. Ez az ágazatba, különösen az infrastrukturális fejlesztésekbe irányuló beruházásokat is élénkítheti.

A bolgár gazdasági felzárkózás azonban a politikai rendszer stabilizálása és a jelenlegi patthelyzet leküzdése nélkül tartósan parkolópályára kerülhet.

A balkáni ország az elmúlt években többször küzdött kormányválsággal, 2025 őszén pedig országos tiltakozáshullám indult a 2026-os költségvetés és a tervezett adóemelések ellen. Rumen Radev államfő a tüntetések nyomán lemondásra szólította fel a Roszen Zseljazkov vezette kisebbségi kormányt, amely vissza is vonta a jövő évi, már euróban tervezett büdzsét – mindezt alig néhány héttel a 2026. január 1-jei euróbevezetés előtt.

2025. december 11-én Zseljazkov miniszterelnök bejelentette lemondását, még a tervezett bizalmatlansági szavazás előtt. A kormány bukását a több tízezres demonstrációk és a rendőrségi összecsapások gyorsították fel, így a politikai válság az eurócsatlakozás küszöbén mélyült el.

2025 év végére Bulgáriának nem volt elfogadott költségvetése, a pártvezetők pedig újabb – öt éven belül már a nyolcadik – parlamenti választás lehetőségéről beszéltek. A helyzetet bonyolítja, hogy maga a bolgár közvélemény is megosztott a politikai utódlás kérdésében: sokan egy teljesen új politikai formáció felemelkedésében bíznának, miközben mások Rumen Radev elnököt - aki a legnépszerűbb bolgár politikus maradt - támogatnák, bár az államfő saját szándékai nem egyértelműek.

A politikai fejlemények az euróbevezetés menetrendjét nem változtatták meg, a lakosság jelentős része azonban fél az átállástól és a korábban biztonságot, valamint stabilitást jelentő saját valuta elvesztésétől. Sokan tartanak az árak hirtelen megemelkedésétől is, ezért a kormány már szankciókat helyezett kilátásba az indokolatlan áremelések ellen. Bár ezen kockázatok mértéke a korábbi példák (pl. a balti államok, illetve Horvátország euróövezeti csatlakozása) alapján nem jelentős, a tartós politikai bizonytalanság hosszú távon is negatívan hathat a gazdasági növekedésre.

Az elemzők szerint a jelenlegi politikai válság rövid távon rontja a befektetői bizalmat és nehezíti a reformok végrehajtását, ami az európai integrációt és a bolgár felzárkózást is hátráltathatja.

