  • Megjelenítés
Váratlan döntést hozott az anyacég a magyar Aldival kapcsolatban
Gazdaság

Váratlan döntést hozott az anyacég a magyar Aldival kapcsolatban

Portfolio
A tartós veszteségek után a német anyavállalat 5 milliárd forintos tőkeinjekciót adott az Aldi Magyarországnak. A diszkontlánc az elmúlt két évben közel 37 milliárd forintos mínuszt halmozott fel, részben a kiskereskedelmi különadók és az árkorlátozások miatt - írja a 24.hu.

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. taggyűlése december 17-én arról határozott, hogy 5 milliárd forinttal megemelik a társaság tőkéjét. A tőkeemelésből mindössze 100 ezer forint került a törzstőkébe, amely így 1,5 millió forintra nőtt.

A fennmaradó összeg a tőketartalékot erősítette.

A friss forrást az anyavállalat biztosította: az Aldi Süd Kommanditgesellschaft kültagként 100 ezer forinttal járult hozzá, míg az osztrák Aldi Süd Financial Services GmbH a többmilliárdos tőkeinjekció döntő részét finanszírozta. A társaság beltagja az Aldi Magyarország Holding Vagyonkezelő Kft., amely a jegyzett tőkéből 14 ezer forintot birtokol.

Az alapítói határozat szerint a tőkeemelést legkésőbb december utolsó napjáig kellett végrehajtani. Ez meg is történt: a cégbíróság december 31-én jegyezte be a változást.

Még több Gazdaság

A digitális megfelelés már rég nem csak a bírságok megúszásáról szól − Útmutató szintlépéshez a Digital Compliance 2026-on

Váratlan fordulat az amerikai gazdaságban: ilyen megugrásra senki sem számított, de van egy nagy bökkenő

Nagy Márton: a kormány úgy látja, meg kell segíteni az éttermeket

A tőkeinjekció hátterében komoly pénzügyi nehézségek állnak. A diszkontlánc 2024-es beszámolója szerint a társaság 519 milliárd forintos árbevétel mellett 27,3 milliárd forintos veszteséggel zárta az évet. Ez már a vállalat történetében a második egymást követő veszteséges év, mivel 2023-ban 9,5 milliárd forintos mínuszt könyveltek el.

A két év összesített vesztesége így megközelíti a 37 milliárd forintot.

Kapcsolódó cikkünk

Durva veszteséget hozott össze az Aldi

Kiderült, mennyit fizetnek a bolti dolgozóknak a Balatonnál

A tartós negatív eredmények miatt a társaság saját tőkéje 2024 végére 15,8 milliárd forintra apadt. Ez az összeg önmagában még nem tette elengedhetetlenné a tőkepótlást, egy újabb, hasonló nagyságrendű veszteség azonban már negatív tartományba fordíthatná a saját vagyont. Kérdés, hogy a tulajdonosok a 2025-re várható eredményt is figyelembe vették-e a mostani tőkeemelési döntés meghozatalakor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Gulyás Gergely bejelentette: megjelent a lakossági energiatárolási pályázat - mutatjuk a részleteket!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility