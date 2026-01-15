Váratlan döntést hozott az anyacég a magyar Aldival kapcsolatban

Az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. taggyűlése december 17-én arról határozott, hogy 5 milliárd forinttal megemelik a társaság tőkéjét. A tőkeemelésből mindössze 100 ezer forint került a törzstőkébe, amely így 1,5 millió forintra nőtt.
A fennmaradó összeg a tőketartalékot erősítette.
A friss forrást az anyavállalat biztosította: az Aldi Süd Kommanditgesellschaft kültagként 100 ezer forinttal járult hozzá, míg az osztrák Aldi Süd Financial Services GmbH a többmilliárdos tőkeinjekció döntő részét finanszírozta. A társaság beltagja az Aldi Magyarország Holding Vagyonkezelő Kft., amely a jegyzett tőkéből 14 ezer forintot birtokol.
Az alapítói határozat szerint a tőkeemelést legkésőbb december utolsó napjáig kellett végrehajtani. Ez meg is történt: a cégbíróság december 31-én jegyezte be a változást.
A tőkeinjekció hátterében komoly pénzügyi nehézségek állnak. A diszkontlánc 2024-es beszámolója szerint a társaság 519 milliárd forintos árbevétel mellett 27,3 milliárd forintos veszteséggel zárta az évet. Ez már a vállalat történetében a második egymást követő veszteséges év, mivel 2023-ban 9,5 milliárd forintos mínuszt könyveltek el.
A két év összesített vesztesége így megközelíti a 37 milliárd forintot.
A tartós negatív eredmények miatt a társaság saját tőkéje 2024 végére 15,8 milliárd forintra apadt. Ez az összeg önmagában még nem tette elengedhetetlenné a tőkepótlást, egy újabb, hasonló nagyságrendű veszteség azonban már negatív tartományba fordíthatná a saját vagyont. Kérdés, hogy a tulajdonosok a 2025-re várható eredményt is figyelembe vették-e a mostani tőkeemelési döntés meghozatalakor.
