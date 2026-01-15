  • Megjelenítés
Váratlan húzásra szánta el magát a kínai jegybank, az egész világgazdaságra hatással lehet
Gazdaság

Váratlan húzásra szánta el magát a kínai jegybank, az egész világgazdaságra hatással lehet

Portfolio
A kínai jegybank csökkenti egyes ágazatspecifikus kamatait, és további lazításokra is mozgásteret lát, hogy támogassa a lassuló gazdaságát - jelentette be csütörtökön a kínai jegybank.

A központi bank egyúttal jelezte:

az idei évben még van mozgástér a bankok tartalékkövetelményeinek mérséklésére és szélesebb körű kamatvágásokra is.

A közleménye szerint január 19-től 25 bázisponttal csökkentik az úgynevezett strukturális monetáris politikai eszközök kamatait. Ezek olyan jegybanki instrumentumok, amelyek meghatározott ágazatokat céloznak, például a technológiai szektort, a zöld beruházásokat vagy a pénzügyi inklúzió erősítését. A lépés célja, hogy a stratégiailag fontos területeket és a gazdaság gyenge pontjait erőteljesebben támogassa a jegybank – teszik hozzá.

Kína gazdasági növekedése 2026-ban várhatóan lassul a 2025-ös szinthez képest, 2027-ben pedig inkább stagnálásra lehet számítani. Ez komoly nyomást helyez a döntéshozókra, hogy kezeljék a strukturális sebezhetőségeket, és további intézkedésekkel biztosítsák a hosszú távú növekedést.

Még több Gazdaság

Figyelmeztet a hatóság: rengeteg magyar városban veszélyes és egészségtelen a levegő – Itt a lista

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Kormányinfó: hamarosan érkeznek a bejelentések, a választás is terítéken lehet

A központi bank emellett 400 milliárd jüannal, 1200 milliárd jüanra bővíti a technológiai innovációt támogató refinanszírozási programját, amely olcsó hiteleket nyújt kis- és közepes méretű technológiai vállalatoknak. A mezőgazdasági és kisvállalkozási hitelkeretet további 500 milliárd jüannal emelik.

Kapcsolódó cikkünk

Diplomáciai üzenet Pekingből: Kína kész az új kereskedelmi paktumokra, de egy országgal óvatos

Teljesen lecsatolja Kínát az USA a venezuelai olajról

Egyre durvább összecsapásra készül Kínával szemben az EU

Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Kasza Elliott-tal

Versant Media - elemzés

2026.01.13-án kaptam meg a Versant részvényeket, akkor jelentek meg a számlámon. Az első kereskedési nap 01.05-e volt, onnantól esett kb. 25%-ot, mire én egyáltalán el tudtam volna adni őket. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elromlott a hangulat: esett Amerika
Váratlan fordulat: Trump szerint nem az van az ukrajnai béke útjában, akit mindenki gondol
Vucic már tudja, hogy ki veszi meg a szerb olajtársaságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility