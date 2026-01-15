Váratlan húzásra szánta el magát a kínai jegybank, az egész világgazdaságra hatással lehet

A kínai jegybank csökkenti egyes ágazatspecifikus kamatait, és további lazításokra is mozgásteret lát, hogy támogassa a lassuló gazdaságát - jelentette be csütörtökön a kínai jegybank.

A központi bank egyúttal jelezte:

az idei évben még van mozgástér a bankok tartalékkövetelményeinek mérséklésére és szélesebb körű kamatvágásokra is.

A közleménye szerint január 19-től 25 bázisponttal csökkentik az úgynevezett strukturális monetáris politikai eszközök kamatait. Ezek olyan jegybanki instrumentumok, amelyek meghatározott ágazatokat céloznak, például a technológiai szektort, a zöld beruházásokat vagy a pénzügyi inklúzió erősítését. A lépés célja, hogy a stratégiailag fontos területeket és a gazdaság gyenge pontjait erőteljesebben támogassa a jegybank – teszik hozzá.

Kína gazdasági növekedése 2026-ban várhatóan lassul a 2025-ös szinthez képest, 2027-ben pedig inkább stagnálásra lehet számítani. Ez komoly nyomást helyez a döntéshozókra, hogy kezeljék a strukturális sebezhetőségeket, és további intézkedésekkel biztosítsák a hosszú távú növekedést.

A központi bank emellett 400 milliárd jüannal, 1200 milliárd jüanra bővíti a technológiai innovációt támogató refinanszírozási programját, amely olcsó hiteleket nyújt kis- és közepes méretű technológiai vállalatoknak. A mezőgazdasági és kisvállalkozási hitelkeretet további 500 milliárd jüannal emelik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images