Döntő szakaszba léptek a tárgyalások a Mol által kiszemelt olajfinomító ügyében
Döntő szakaszba léptek a tárgyalások a Mol által kiszemelt olajfinomító ügyében

Az orosz tulajdonrész NIS-ből történő kivásárlásáról szóló tárgyalások lezárás-közeli szakaszba értek. A megállapodás tervezetét várhatóan a hét végéig továbbítják az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat felügyelő hivatalához - mondta el Suzana Vasiljevic, a szerb elnök médiatanácsadója a Magyar Szó szerint.

A szerb államfő médiatanácsadója, Suzana Vasiljevic bejelentése szerint

a NIS-ben lévő orosz tulajdonhányad megvásárlásáról szóló egyeztetések döntő szakaszba léptek.

Elmondása szerint a tárgyaló felek várhatóan még ezen a héten megküldik a megállapodás végleges változatát az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó, a külföldi vagyonellenőrzésért felelős hivatalnak (OFAC).

A TV K1 Uranak című műsorában Vasiljevic úgy fogalmazott, hogy

a folyamat eljutott egyfajta véglegesítésig.

A részleteket saját elmondása szerint nem ismeri, de azt várják, hogy a hét végén elküldik a végleges iratot az OFAC-nak, majd kiderül, milyen választ kapnak. Hozzátette, hogy az irat elküldése természetesen nem jelenti azt, hogy az OFAC a kézhezvétel pillanatában azonnal kimondja az igenlő vagy elutasító döntést. A dokumentumok átvizsgálása akár egy-két napig is eltarthat, és csak ezt követően születhet meg a válasz.

A médiatanácsadó a szerb–amerikai kapcsolatok alakulásáról is beszélt. Állítása szerint Szerbia, illetve Vucic köztársasági elnök, valamint Trump amerikai elnök és szűkebb stábjának tagjai között kiváló a viszony, ezen a területen szerinte semmilyen nehézség nem merült fel.

