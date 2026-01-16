Durván egymásnak esett Elon Musk és a Ryanair vezére: ez az ember teljesen idióta

Elon Musk pénteken egész egyszerűen idiótának nevezte Michael O'Leary-t, a Ryanair vezérigazgatóját, miután az ír légitársaság határozottan elutasította a Starlink műholdas internetszolgáltatás bevezetését.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

O'Leary szerdán közölte, hogy a több mint 600 repülőgépből álló Ryanair-flottát nem szerelik fel a Starlink rendszerrel. Indoklása szerint az antennák által okozott többlet légellenállás olyan mértékben növelné az üzemanyag-fogyasztást, hogy a szolgáltatás éves szinten akár 250 millió dollár pluszköltséget jelentene a társaságnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 14. Nem kér a Ryanair Elon Musk nagy dobásából

Musk az X közösségi oldalon reagált, és azt állította, hogy O'Leary félretájékozott, mert

szerinte a Ryanair nem tudja pontosan felmérni a Starlink-berendezések üzemanyag-fogyasztásra gyakorolt hatását.

Az ír Newstalk rádiónak nyilatkozva O'Leary sem fogta vissza magát: úgy vélte, Musk semmit sem ért a repüléshez és a légellenálláshoz, majd idiótának nevezte az amerikai milliárdost, az X platformot pedig "pöcegödörnek" titulálta.

Musk pénteken vágott vissza az X-en:

A Ryanair vezérigazgatója totális idióta. Rúgják ki."

Amikor egyik követője felvetette, hogy akár meg is vásárolhatná a Ryanairt, és saját maga bocsáthatná el O'Leary-t, az üzletember mindössze annyit válaszolt:

Jó ötlet."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images