  • Megjelenítés
Elektromos autós támogatási program indul Németországban
Gazdaság

Elektromos autós támogatási program indul Németországban

Portfolio
A német kormány hárommilliárd eurós új támogatási programmal ösztönzi az elektromos autók vásárlását, amely várakozások szerint mintegy 800 ezer jármű beszerzését támogathatja - jelentette a Bloomberg.

Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter a Bild napilapnak nyilatkozva közölte, hogy a program keretösszege hozzávetőleg

800 ezer elektromos autó megvásárlásához nyújthat állami támogatást.

A 2029-ig futó programban a vásárlók 1500 és 6000 euró közötti támogatást kaphatnak. A konkrét összeg a jármű típusától, valamint a háztartás létszámától és jövedelmi helyzetétől függ. A támogatási kérelmeket 2026. január 1-jéig visszamenőleg is be lehet majd nyújtani, az ehhez szükséges online felületet várhatóan májusban indítják el.

A miniszter a programot a hazai autóipar élénkítésének eszközeként jellemezte. A részleteket eredetileg pénteken tervezték ismertetni, ám a sajtótájékoztatót az utolsó egyeztetések miatt végül hétfőre halasztották.

Még több Gazdaság

Újabb ikonikus termékek mentek össze

Orbán Viktor: új világrend jön

Miért csökkent az ESG-befektetések vonzereje? Jó célok, gyenge hozamok

Friedrich Merz kancellár konzervatív–szociáldemokrata koalíciója már októberben bejelentette a programot, amely a nehézségekkel küzdő német autógyártók megsegítését célzó, szélesebb gazdaságélénkítő csomag része. Merz az Európai Unióban is aktívan lobbizott azért, hogy enyhítsék a belső égésű motorok kivezetésére vonatkozó terveket, és nagyobb mozgásteret kapjanak a gyártók a környezetbarát közlekedésre való átállás során.

A kormány emellett 2035 végéig meghosszabbította az elektromos autók adómentességét. A pénzügyminisztérium számításai szerint ez 2029-ig mintegy 600 millió euró költségvetési bevételkiesést okoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Emelkedtek az amerikai tőzsdék, szárnyaltak a befektetési bankok
Figyelem, meglepő bejelentés érkezett a 14. havi nyugdíj folyósításáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility