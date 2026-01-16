Elektromos autós támogatási program indul Németországban

Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter a Bild napilapnak nyilatkozva közölte, hogy a program keretösszege hozzávetőleg

800 ezer elektromos autó megvásárlásához nyújthat állami támogatást.

A 2029-ig futó programban a vásárlók 1500 és 6000 euró közötti támogatást kaphatnak. A konkrét összeg a jármű típusától, valamint a háztartás létszámától és jövedelmi helyzetétől függ. A támogatási kérelmeket 2026. január 1-jéig visszamenőleg is be lehet majd nyújtani, az ehhez szükséges online felületet várhatóan májusban indítják el.

A miniszter a programot a hazai autóipar élénkítésének eszközeként jellemezte. A részleteket eredetileg pénteken tervezték ismertetni, ám a sajtótájékoztatót az utolsó egyeztetések miatt végül hétfőre halasztották.

Friedrich Merz kancellár konzervatív–szociáldemokrata koalíciója már októberben bejelentette a programot, amely a nehézségekkel küzdő német autógyártók megsegítését célzó, szélesebb gazdaságélénkítő csomag része. Merz az Európai Unióban is aktívan lobbizott azért, hogy enyhítsék a belső égésű motorok kivezetésére vonatkozó terveket, és nagyobb mozgásteret kapjanak a gyártók a környezetbarát közlekedésre való átállás során.

A kormány emellett 2035 végéig meghosszabbította az elektromos autók adómentességét. A pénzügyminisztérium számításai szerint ez 2029-ig mintegy 600 millió euró költségvetési bevételkiesést okoz.

