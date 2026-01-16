Kiderült az igazság az amerikai iparról: ez a szám mindenkit meglepett

Az amerikai ipari termelés decemberben havi alapon 0,4 százalékkal nőtt, a negyedik negyedévben pedig évesített alapon 0,7 százalékos bővülést mutatott. Az összesített ipari index 102,3 ponton állt, ami 2,0 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A kapacitáskihasználtság 76,3 százalékra emelkedett, ugyanakkor továbbra is 3,2 százalékponttal a hosszú távú átlag alatt maradt.

A feldolgozóipar teljesítménye decemberben 0,2 százalékkal nőtt,

de a negyedik negyedév egészében évesített alapon 0,7 százalékos visszaesést mutatott.

A tartós fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban mérsékelt, 0,1 százalékos növekedés volt, ezen belül az alapfémek, az elektromos berendezések, valamint a repülő- és egyéb járműgyártás húzta fel a mutatót, miközben a járműipar, a faipar és az építőanyag-gyártás visszaesett. A nem tartós cikkeket előállító szegmens 0,3 százalékkal bővült, főként az élelmiszer-, az energia- és a műanyagipar teljesítményének köszönhetően.

A bányászat termelése decemberben 0,7 százalékkal csökkent, de éves összevetésben így is 1,7 százalékos növekedést mutatott.

Az energiaipar ezzel szemben 2,6 százalékos havi bővülést ért el, amit elsősorban a földgáztermelés 12 százalékos megugrása támogatott.

A három fő ágazat közül így az év végén a közműszektor adta a legdinamikusabb hozzájárulást az ipari termelés növekedéséhez.

A fő felhasználási csoportok többségében szintén emelkedés volt tapasztalható. A fogyasztási cikkek termelése 0,7 százalékkal nőtt, az üzleti beruházásokhoz kapcsolódó berendezések kibocsátása 0,8 százalékkal bővült, különösen a közlekedési eszközök és az ipari gépek területén. Az építőipari alapanyagok viszont 0,3 százalékkal visszaestek, miközben az anyagtermelés összességében 0,2 százalékkal emelkedett, főként az energiahordozók miatt.

A kapacitáskihasználtság a feldolgozóiparban 75,6 százalékon stagnált, ami 2,6 százalékponttal marad el a hosszú távú átlagtól.

A bányászatban az üzemelési ráta 85,7 százalékra csökkent, de így is kissé az átlag felett alakult, míg az energiaiparban 72,3 százalékra emelkedett, ám továbbra is jelentősen elmarad a történelmi szinttől. Az adatok összességében mérsékelt ipari növekedést, de továbbra is visszafogott kapacitáskihasználtságot jeleznek az amerikai gazdaságban az év végén.

