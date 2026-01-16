Kiderült, mikor lépnek működésbe a németek titkos fegyverei az energiaválság ellen

Katherina Reiche gazdasági miniszter (CDU) szerint a megállapodás szilárd alapot teremt a villamosenergia-ellátás biztonságához és az ipar versenyképességének megőrzéséhez.
A kabinet álláspontja szerint az új erőművek az atomenergia kivezetése és a szén fokozatos megszüntetése miatt elengedhetetlenek az ellátásbiztonság szempontjából.
Az erőműveket legkésőbb 2031-ig kell üzembe helyezni
- és akkor lépnek működésbe, amikor a nap- és szélenergia nem termel elegendő áramot - tette hozzá.
A 12 gigawattnyi új kapacitásból 10 gigawattot olyan létesítményekre szánnak, amelyek kedvezőtlen időjárási körülmények között is hosszabb ideig képesek folyamatosan áramot szolgáltatni, tehát zsinóráram termelőként is tudnak működni.
