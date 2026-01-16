  • Megjelenítés
Kiderült, mikor lépnek működésbe a németek titkos fegyverei az energiaválság ellen
Kiderült, mikor lépnek működésbe a németek titkos fegyverei az energiaválság ellen

Portfolio
Németországban már idén megkezdődik az új gázerőművek építése. A szövetségi kormány elvi megállapodást kötött az Európai Bizottsággal, és 2026 végéig összesen 12 gigawatt új kapacitásra ír ki pályázatot, több milliárd eurós állami támogatással - számolt be a taggeschau német hírportál.
Katherina Reiche gazdasági miniszter (CDU) szerint a megállapodás szilárd alapot teremt a villamosenergia-ellátás biztonságához és az ipar versenyképességének megőrzéséhez.

A kabinet álláspontja szerint az új erőművek az atomenergia kivezetése és a szén fokozatos megszüntetése miatt elengedhetetlenek az ellátásbiztonság szempontjából.

Az erőműveket legkésőbb 2031-ig kell üzembe helyezni

- és akkor lépnek működésbe, amikor a nap- és szélenergia nem termel elegendő áramot - tette hozzá.

A 12 gigawattnyi új kapacitásból 10 gigawattot olyan létesítményekre szánnak, amelyek kedvezőtlen időjárási körülmények között is hosszabb ideig képesek folyamatosan áramot szolgáltatni, tehát zsinóráram termelőként is tudnak működni.

