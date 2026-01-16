Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről

Trump egy, a Fehér Házban tartott eseményen fejtette ki álláspontját, és jelezte:

nem kívánja, hogy Hassett elhagyja a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatói posztját.

„Őszintén szólva inkább a jelenlegi pozíciódban tartanálak” – mondta Trump Hassetthez fordulva.

Ha áthelyeznélek, ezek a Fed-es srácok – különösen a mostani vezetés – nem sokat beszélnek. Elveszítenélek, és ez komoly aggály számomra

– tette hozzá.

Trump megjegyzései után a dollár a napi mélypontról erősödni kezdett, miközben a részvénypiacok mínuszba fordultak.

A Fed tisztségviselőinek kinevezése már most is akadályokba ütközik a szenátusban. Thom Tillis republikánus szenátor, a Bankbizottság meghatározó tagja bejelentette, hogy mindaddig ellenezni fog minden jelöltet, amíg le nem zárul az Igazságügyi Minisztérium Fed elleni vizsgálata. Más republikánus szenátorok szintén bírálták a nyomozást.

Trump pénteken nem tért ki erre a vitára, de jelezte, hogy a kiválasztási folyamat még nem zárult le. Az elnök az elmúlt napokban többször is azt mondta, hogy néhány héten belül bejelenti jelöltjét.

A kijelentés amiatt jelent fordulatot, mert tavaly év végén tanácsadói még Kevin Hassettet tartották a legesélyesebbnek. Amiatt pedig mindenképpen váratlan a lépés, hogy a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója pénteken bejelentette, hogy jövő héten Donald Trumppal együtt Davosba utazik, ahol az elnök egy olyan tervet mutathat be, amely lehetővé tenné, hogy a 401(k) nyugdíj-megtakarításokat lakásvásárlási önerőre használják fel.

Hassett – akit a következő Fed-elnök egyik esélyesének tartanak – a Fox Businessnek hangsúlyozta: a jegybank függetlensége alapvető a gazdasági stabilitáshoz, és kinevezése esetén elkötelezetten védené ezt az autonómiát. A Fed-del kapcsolatos igazságügyi minisztériumi vizsgálatról úgy fogalmazott, reményei szerint „nincs itt semmi látnivaló”, beleértve a jegybanki építkezések költségtúllépéseit is.

Azonban az elnök azóta más neveket is fontolgat: a Reutersnek adott interjújában Trump Kevin Warsh volt Fed-kormányzót is megemlítette lehetséges jelöltként.

A BlackRock befektetési óriás vezetője, Rick Rieder csütörtökön a Fehér Házban járt, és a Fox Business értesülései szerint az elnök interjút is készített vele.

Jerome Powell mandátuma május 15-én jár le. A kiválasztási folyamatot Scott Bessent pénzügyminiszter vezeti, aki Trump szerint időközben visszalépett a jelöltségtől.

