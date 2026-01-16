  • Megjelenítés
Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről
Gazdaság

Meglepő bejelentést tett Trump a Fed jövőjéről

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök pénteken visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére. Véleményét azzal indokolta, hogy Hassettnek a Nemzeti Gazdasági Tanács éléről való távozása az adminisztráció egyik leghatékonyabb gazdasági szószólójának elvesztését jelentené - írta a Bloomberg.

Trump egy, a Fehér Házban tartott eseményen fejtette ki álláspontját, és jelezte:

nem kívánja, hogy Hassett elhagyja a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatói posztját.

„Őszintén szólva inkább a jelenlegi pozíciódban tartanálak” – mondta Trump Hassetthez fordulva.

Ha áthelyeznélek, ezek a Fed-es srácok – különösen a mostani vezetés – nem sokat beszélnek. Elveszítenélek, és ez komoly aggály számomra

Még több Gazdaság

"Ez rendkívül veszélyes" - nem várt helyről érkezett a kritika Trump lépésével szemben

Senkinek sem kegyelmez Trump - Itt a nagy bejelentés Grönland kapcsán!

Nagy leállás van, rengeteg az érintett!

– tette hozzá.

Trump megjegyzései után a dollár a napi mélypontról erősödni kezdett, miközben a részvénypiacok mínuszba fordultak.

A Fed tisztségviselőinek kinevezése már most is akadályokba ütközik a szenátusban. Thom Tillis republikánus szenátor, a Bankbizottság meghatározó tagja bejelentette, hogy mindaddig ellenezni fog minden jelöltet, amíg le nem zárul az Igazságügyi Minisztérium Fed elleni vizsgálata. Más republikánus szenátorok szintén bírálták a nyomozást.

Trump pénteken nem tért ki erre a vitára, de jelezte, hogy a kiválasztási folyamat még nem zárult le. Az elnök az elmúlt napokban többször is azt mondta, hogy néhány héten belül bejelenti jelöltjét.

A kijelentés amiatt jelent fordulatot, mert tavaly év végén tanácsadói még Kevin Hassettet tartották a legesélyesebbnek. Amiatt pedig mindenképpen váratlan a lépés, hogy a Fehér Ház gazdasági főtanácsadója pénteken bejelentette, hogy jövő héten Donald Trumppal együtt Davosba utazik, ahol az elnök egy olyan tervet mutathat be, amely lehetővé tenné, hogy a 401(k) nyugdíj-megtakarításokat lakásvásárlási önerőre használják fel.

Hassett – akit a következő Fed-elnök egyik esélyesének tartanak – a Fox Businessnek hangsúlyozta: a jegybank függetlensége alapvető a gazdasági stabilitáshoz, és kinevezése esetén elkötelezetten védené ezt az autonómiát. A Fed-del kapcsolatos igazságügyi minisztériumi vizsgálatról úgy fogalmazott, reményei szerint „nincs itt semmi látnivaló”, beleértve a jegybanki építkezések költségtúllépéseit is.

Azonban az elnök azóta más neveket is fontolgat: a Reutersnek adott interjújában Trump Kevin Warsh volt Fed-kormányzót is megemlítette lehetséges jelöltként.

A BlackRock befektetési óriás vezetője, Rick Rieder csütörtökön a Fehér Házban járt, és a Fox Business értesülései szerint az elnök interjút is készített vele.

Jerome Powell mandátuma május 15-én jár le. A kiválasztási folyamatot Scott Bessent pénzügyminiszter vezeti, aki Trump szerint időközben visszalépett a jelöltségtől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Bérszámfejtés 2026

Az RSM szakértői összefoglalták, hogy a vállalatoknak, a munkáltatóknak milyen, 2026 januárjától érvényben levő változásokkal kell tisztában lenniük, a bérszámfejtéshez kapcsolódó ad

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Moszkva: ez az ország Grönland jogos tulajdonosa
Trump nem Putyinban látja az ukrajnai béke fő akadályát, ukrán alakulatok estek egymásnak – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Riasztó előrejelzés érkezett: szibériai légtömeg csap le Magyarországra, mínusz 20 fok is lehet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility