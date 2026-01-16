  • Megjelenítés
Nagy leállás van, rengeteg az érintett!
Nagy leállás van, rengeteg az érintett!

Portfolio
Pénteken világszerte több tízezer felhasználó számára vált elérhetetlenné az X közösségi oldal a Downdetector leálláskövető portál adatai szerint.

Az Egyesült Államokban, keleti parti idő szerint délelőtt 10:22-kor már több mint 62 ezer hibajelentést regisztráltak a platformmal kapcsolatban.

Az Egyesült Királyságban mintegy 11 ezren, Indiában pedig több mint 3 ezren jeleztek problémát az oldallal.

A ténylegesen érintett felhasználók száma eltérhet a megjelenített adatoktól, mivel a Downdetector a felhasználók által önként beküldött hibajelentéseket gyűjti és összesíti.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Vertigo3d via Getty Images

