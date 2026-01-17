2026-os hosszú hétvégék és ünnepnapok: itt az év legfontosabb táblázata

2026 munkaszüneti napok terén nem hoz jelentősebb változást; a mozgóünnepek, a hosszú hétvégék, illetve a szombati munkanapok miatt azonban mindenképpen érdemes legalább egy pillantást vetni az alábbi listákra és táblázatokra.
2026 szombati munkanapok
A munkaszüneti napok 2026-os tervezése terén a szombati munkanapok 2026-os munkarendje az egyik legfontosabb tényező. 2026 a szombati munkanapok terén nem hoz jelentős változást a szombati munkanapok 2025-ös munkarendjéhez képest, hiszen ahogyan 2025-ben is három szombati munkanap volt,
2026-ban is három ILYEN, EGYNAPOS „LEDOLGOZÓS” HÉTVÉGével kell számolni:
az első rögtön az év elején, január 10-én volt, a szilveszteri hosszú hétvége miatt. Szombati munkanap lesz továbbá 2026-ban augusztus 8-a, és december 12-e. Előbbire az augusztus 20-ai 4 napos hosszú hétvége miatt van szükség, decemberben pedig december 24-ei pihenőnapot dolgozzuk le. December 24-e, Szenteste tehát 2026-ban sem lesz munkaszüneti nap.
Hosszú hétvégék 2026-ban
A 2025-ös hosszú hétvégékhez képest több változást is tartogat a 2026-os munkarend. A tavalyi öthöz képest
2026-ban 7 hosszú hétvégére készülhetünk.
Hány napos hosszú hétvégék lesznek 2026-ban?
2025-tel ellentétben 2026-ban nem lesz ötnapos hosszú hétvége, a naptár alapján pedig hatnapos hosszú hétvégében sem lesz részünk idén.
- 2026-ban eggyel több négynapos hosszú hétvége lesz, mint 2025-ben;
- háromnapos hosszú hétvége 2026-ban pedig kettővel több alkalommal lesz, mint a tavalyi évben.
Mennyi hosszú hétvége lesz 2026-ban?
2025-ben 1 háromnapos hosszú hétvége, illetve 3 négynapos hosszú hétvége volt, 2026-ban ezzel szemben három darab 3 napos hosszú hétvége lesz, négy darab 4 napos hosszú hétvége mellett. Különbséget jelent 2025-höz képest, hogy karácsonykor a tavalyi ötnapos hosszú hétvége helyett 2026-ban egy négynapos hosszú hétvége jön.
Háromnapos hosszú hétvégék 2026-ban
- 2026. május 1-2-3. (A munka ünnepe) – péntek, szombat vasárnap
- 2026. május 23-24-25. (Pünkösd) – szombat, vasárnap, hétfő
- 2026. október 23-24-25. (Az ’56-os forradalom ünnepe) – péntek, szombat, vasárnap
Négynapos hosszú hétvégék 2026-ban
- 2026. január 1-2-3-4. (Újév) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
- 2026. április 3-4-5-6. (Húsvét) – péntek, szombat, vasárnap, hétfő
- 2026. augusztus 20-21-22-23. (Államalapítás ünnepe) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
- 2026. december 24-25-26-27. (Karácsony) – csütörtök, péntek, szombat, vasárnap
Nemzeti ünnepek 2026-ban
A magyar nemzeti ünnepek közül 2026-ban március 15-e vasárnapra esik, így idén márciusban nem lesz hosszú hétvége. 2026. október 23-a péntekre, míg az államalapítás ünnepe, augusztus 20. csütörtökre esik, tehát mindkét ünnep során négynapos hosszú hétvége várható.
Húsvét 2026-ban
Nagypéntek 2026-ban április 3-ra esik, így április 3 és 6. között négynapos, húsvéti hosszú hétvége lesz.
2026 pünkösd hétvége
Pünkösd hétvége 2026-ban május végén esedékes, pünkösdhétfő május 25-re esik, így május 23 és 25 között háromnapos hosszú hétvége lesz.
Mindenszentek 2026-ban
2026-ban november 1-je vasárnapra esik, így akkor nem lesz háromnapos hosszú hétvége.
Karácsony 2026-ban
A 2026-os piros betűs ünnepek közül sokan a karácsonyi ünnepek megtervezését tartják a legfontosabbnak. 2026 karácsony esetén kettő munkanapra eső munkaszüneti nappal számolhatunk, mivel a december 24. szerdára, a december 25. pedig csütörtökre esik. Ez azt jelenti, hogy december 24 és 27. között négynapos hosszú hétvége lesz 2026-ban.
Szilveszter 2026-ban
2026. december 31. csütörtök, Szilveszter napja a naptár szerint nem munkaszüneti nap, azonban 2027-et mindenképpen egy szabad nappal indítjuk majd, ugyanis 2027. január 1-je, Újév napja péntekre esik és hivatalos, piros betűs ünnepnapnak számít.
Munkaszüneti napok 2026-ban
Táblázatunkban mutatjuk, mikor és miért lesz munkaszüneti nap 2026-ban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
