Idén is kitart a nagy magyar bérrobbanás?

Az idei év elején a minimálbér 11%-kal növekedett. Ez bár alacsonyabb az előzetesen tervezett, 13%-os mértéknél, ám a gazdaság teljesítményéhez képest így is kiemelkedő eredmény. Ez azonban csak 100-200 ezer dolgozót érint.
A munkavállalók döntő többségének ennél sokkal alacsonyabb béremeléssel kell beérnie.
A bértárgyalások a legtöbb vállalatnál már elindultak az idei év elején, azonban a vállalati szféra képviselői számos nehézségre hivatkoznak, ami miatt a korábbiakhoz képest nehezebb évre számíthatnak a dolgozók.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés