Idén is kitart a nagy magyar bérrobbanás?

Tavaly közel 10%-kal nőttek a bérek Magyarországon. A 2026-os bérmegállapodás alapján akár az idei évben is nagy béremelésre készülhetnének a dolgozók, de könnyen lehet, hogy végül sokaknak csalódniuk kell.

Az idei év elején a minimálbér 11%-kal növekedett. Ez bár alacsonyabb az előzetesen tervezett, 13%-os mértéknél, ám a gazdaság teljesítményéhez képest így is kiemelkedő eredmény. Ez azonban csak 100-200 ezer dolgozót érint.

A munkavállalók döntő többségének ennél sokkal alacsonyabb béremeléssel kell beérnie.

A bértárgyalások a legtöbb vállalatnál már elindultak az idei év elején, azonban a vállalati szféra képviselői számos nehézségre hivatkoznak, ami miatt a korábbiakhoz képest nehezebb évre számíthatnak a dolgozók.