A brit miniszterelnök felhívta Trumpot, és tudtára adta, hogy helytelen, amit tervez

Keir Starmer brit miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, "helytelennek" nevezve a Gröndland megszerzése miatt betervezett amerikai vámintézkedést - írja a Sky News.

Keir Starmer ma délután telefonbeszélgetést folytatott Dánia miniszterelnökével, valamint az Európai Bizottság és a NATO vezetőivel.

Ezt követően Donald Trumppal is beszélt

- közölte a Downing Street szóvivője.

"A miniszterelnök valamennyi telefonbeszélgetés során megismételte a Grönlanddal kapcsolatos álláspontját" - közölte a Downing Street. "Elmondta, hogy az északi térség biztonsága minden NATO-szövetséges számára prioritás az euroatlanti érdekek védelme érdekében.

Azt is mondta, hogy a NATO-szövetségesek kollektív biztonságának garantálása miatt

helytelen vámokat alkalmazni a szövetségesekre.

