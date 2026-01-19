  • Megjelenítés
Alakul az újabb politikai válság Európa egyik legerősebb gazdaságában
Alakul az újabb politikai válság Európa egyik legerősebb gazdaságában

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök az alkotmány 49.3-as cikkelyére támaszkodva kívánja elfogadtatni a késedelmet szenvedett, 2026-os költségvetést. A rendelkezés lehetővé teszi, hogy a kormány parlamenti szavazás nélkül vigyen át egy törvényt - írta meg a Bloomberg.

A döntés azt követően született, hogy a hónapokig tartó egyeztetések az ellenzéki pártokkal nem vezettek eredményre a Nemzetgyűlésben, ahol a kormány nem rendelkezik többséggel. Lecornu már pénteken jelezte, hogy nem bocsátja szavazásra a költségvetést, de akkor még nem árulta el, milyen alkotmányos eszközhöz folyamodik.

bizalmatlansági indítványokat válthat ki,

amelyek akár megbuktathatják a kormányt, és meghiúsíthatják a költségvetési törvény elfogadását. A szocialista képviselők – akiknek szavazatai meghatározóak a bizalmatlansági indítványoknál – ugyanakkor jelezték, hogy elfogadják a rendelkezés alkalmazását, miután a miniszterelnök engedményeket tett a balközép pártnak adó- és kiadási kérdésekben.

A miniszterelnöki hivatal nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Emmanuel Macron elnök hétfő délután kabinetülést tart.

