Alakul az újabb politikai válság Európa egyik legerősebb gazdaságában

A döntés azt követően született, hogy a hónapokig tartó egyeztetések az ellenzéki pártokkal nem vezettek eredményre a Nemzetgyűlésben, ahol a kormány nem rendelkezik többséggel. Lecornu már pénteken jelezte, hogy nem bocsátja szavazásra a költségvetést, de akkor még nem árulta el, milyen alkotmányos eszközhöz folyamodik.

A 49.3-as cikkely alkalmazása

bizalmatlansági indítványokat válthat ki,

amelyek akár megbuktathatják a kormányt, és meghiúsíthatják a költségvetési törvény elfogadását. A szocialista képviselők – akiknek szavazatai meghatározóak a bizalmatlansági indítványoknál – ugyanakkor jelezték, hogy elfogadják a rendelkezés alkalmazását, miután a miniszterelnök engedményeket tett a balközép pártnak adó- és kiadási kérdésekben.

A miniszterelnöki hivatal nem kívánta kommentálni az értesüléseket. Emmanuel Macron elnök hétfő délután kabinetülést tart.

