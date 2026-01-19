El-Erian: Az idei az újratervezés éve lesz

A globális piacok esetében a tavalyi évet ugyanannyira azok a dolgok határozták meg, amelyek nem történtek meg, mint azok, amelyek bekövetkeztek. Az év mesterien rámutatott arra, hogy milyen ereje lehet egy adott narratívának, amikor a mesterséges intelligenciára irányuló hatalmas, koncentrált befektetések eltakartak számos más megválaszolatlan kérdést. Az újév elején már látszik, hogy a mesterséges intelligencia narratívája valószínűleg nem lesz elég erős ahhoz, hogy továbbra is eltakarjon más bizonytalansági tényezőket, amelyek közül sok mélyebb, strukturális változást tükröz. A befektetők, a jegybankok és a kormányok számára egyaránt alkalmazkodást igényel a mostani helyzet.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A tavalyi év számos gazdasági fejleménye közvetlenül megcáfolta a hagyományos bölcsességet. A „mindenki veszít” jellegű kereskedelmi háborúval kapcsolatos súlyos figyelmeztetések ellenére az amerikai vámok nem okoztak stagflációs spirált, és nem váltottak ki olyan mértékű megtorló ellenlépéseket, mint amire sokan számítottak. Még meglepőbb volt, hogy a kínai export mennyire alkalmazkodott a kialakult helyzethez. A kereskedelem USA-n kívüli partnerekre (különösen Európába és Ázsiába) történő átirányításával Kína rekordot döntő, ezer milliárd dollárt meghaladó kereskedelmi többletet ért el.

Az Egyesült Államokban a fogyasztók is rendkívüli rugalmasságot mutattak, különösen az alacsony jövedelmű háztartások, amelyek a magas árak, a növekvő adósságok és a munkahelyekkel és jövedelmekkel kapcsolatos növekvő aggodalmak ellenére is folytatták a költekezést. Ez a rugalmasság, kombinálva a befektetők azon hajlandóságával, hogy „bármibe, ami AI” pénzt fektetnek, valamint azzal, hogy továbbra is finanszírozzák az Egyesült Államok és más fejlett gazdaságok nagy hiányait, erőteljes amerikai gazdasági bővülést eredményezett, és kedvező hatással volt a világgazdaságra. Az USA-ban a harmadik negyedévi növekedés 4,3%-ra gyorsult, ami felülmúlta a várakozásokat.

A felszín alatt azonban nyugtalanító strukturális tendenciák kezdtek megjelenni a világ legbefolyásosabb gazdaságában. Az AI, a robotika és a kapcsolódó technológiák szélesebb körű elterjedésének még nagyon korai szakaszában is az látszik már, hogy az amerikai GDP növekedése leválik a munkahelyteremtéstől. Ráadásul a növekvő „K-alakú” eltérés (amelynek során a gazdagabb gazdasági csoportok sokkal jobban teljesítenek, mint a többiek) az emberek anyagi helyzetét ingatag politikai és társadalmi gyújtóponttá teszi. Ennek a politikai következményekre gyakorolt egyre fontosabb hatását tükrözi az, hogy az elmúlt időszakban a Trump-kormányzat fókuszába került a lakhatás és az energia kérdése.

Globális szinten nehéz elképzelni, hogy más nagy gazdaságok, különösen Európa, továbbra is elfogadják a feléjük átirányított hatalmas mennyiségű kínai exportot. A nemzetközi politikai koordináció ismételt összeomlása – amelyet jól illusztrál a dél-afrikai G20-csúcs amerikai bojkottja – megerősíti, hogy a „multilaterális” korszak legalábbis egyelőre a múlté. Helyébe egy fragmentáltabb, a geoökonómia által dominált környezet lépett, miközben a régóta fennálló és új közös kihívások széles skálájának kezeléséhez minden eddiginél nagyobb mértékű koordinációra lenne szükség.

Bárhová is tekintünk, a gazdasági és kereskedelmi tevékenységet meghatározó hagyományos tényezőket egyre inkább háttérbe szorítják a nemzetbiztonsági aggályok, a geopolitika és a belpolitikai machinációk – különösen az Egyesült Államokban az idei félidős választások előtt. Ha a tavalyi évet a bel- és külpolitika piaci hatásainak figyelmen kívül hagyása jellemezte, akkor 2026 arról szól majd, hogy azokat kezelni kell.

Az USA venezuelai beavatkozása tovább bonyolította ezt a geopolitikai dimenziót. Egy ilyen hirtelen, nagyrészt váratlan fejlemény valószínűleg sokrétű „demonstrációs hatással” jár. Nemcsak hogy visszatartja a kisebb hatalmakat, mint Kolumbia, Irán és Kuba attól, hogy kihívják maguk ellen az USA-t, hanem arra is ösztönözheti a nagyobb hatalmakat, mint Kínát és Oroszországot, hogy „az erő biztosítja a jogot” elv alapján konszolidálják saját befolyási övezeteiket.

Ezen új körülmények mellett az AI dominanciájáról szóló narratíva valószínűleg veszíteni fog jelentőségéből.

Az ösztönös viselkedés (animal spirits), amely tavaly a válogatás nélküli, hatalmas finanszírozást hajtotta, egyre inkább háttérbe szorul majd a buborékoktól való félelem miatt, ami a befektetőket arra kényszeríti, hogy jobban átgondolják, mibe teszik a pénzüket.

A mesterséges intelligenciával foglalkozók iránti lelkesedést – akik lenyűgöző új modelleket építenek – mérsékeli majd az a felismerés, hogy a Nyugat lemarad Kínától és a Közel-Kelet egyes részeitől az AI-jal való munkában. Különösen most, amikor a robotika forradalmának küszöbén állunk, és a széles körű alkalmazás lesz a kulcs. Ez az integrációs szakadék fogja meghatározni, ki dominálja majd a globális termelékenység növekedésének következő szakaszát, de ez még nem vonz elégséges szakpolitikai figyelmet az Egyesült Államokban és Európában.

A befektetőknek változtatniuk kell a szokásos stratégiájukon. A széles körű strukturális hullámot meglovagolni már nem olyan nyilvánvaló és jövedelmező stratégia. A 2026-os kilátások valószínűleg taktikusabb, alulról felfelé építkező megközelítést igényelnek. A sikerhez meg kell határozni a „piac kiteljesedésének” lehetőségeit – ahol az infrastruktúra és az új eszközök lehetővé teszik a gyakorlati alkalmazásokat –, és inkább a kézenfekvő eszközökre kell összpontosítani a spekulatív növekedés helyett.

A kormányoknak és a jegybankoknak pedig fel kell ismerniük, hogy a magánszektor innovációja és finanszírozási csodái már nem menthetik meg őket. Az AI körüli hype és a bőséges finanszírozás már nem nyújt védelmet a szakpolitikai kudarcok ellen. Az átmenet különösen nagy kihívást jelent majd a Federal Reserve számára. A világ leghatalmasabb jegybankjának túl kell lépnie a túlságosan merev, „adatoktól függő” megközelítésen, amely inkább a volatilitás erősítőjévé tette, mint a stabilitás forrásává. Ha a Fed nem hajtja végre a régóta szükséges reformokat, hogy ellensúlyozza a hitelességét és hatékonyságát aláásó erőket, akkor politikai függetlensége továbbra is veszélyben lesz.

A fejlett gazdaságokban a jegybanki politika változásait átfogó növekedési stratégiáknak kell kísérniük.

A magas deficitek és a növekvő adósságok sokkal kevésbé lesznek megbocsáthatók egy olyan világban, ahol az AI-narratíva már nem elég hangos ahhoz, hogy elfedje a szakpolitikai hiányosságokat.

Az USA-n kívül a növekedés visszafogott, ami tovább fogja növelni a globális instabilitás kockázatát. A szerény növekedés különösen Európára jellemző, ahol a Draghi-jelentés által sürgetett modernizáció csigalassúsággal halad.

Bárhogy is nézzük, 2026 nem a „minden megy tovább ugyanúgy” éve lesz. Inkább ez az újratervezés éve lesz a befektetők és a politikai döntéshozók számára egyaránt.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org

Mohamed A. El-Erian

A Pennsylvania Egyetem professzora, a Cambridge-i Egyetemet alkotó egyik kollégium, a Queens’ College volt elnöke. 2014 óta az Allianz vezető gazdasági tanácsadója. A Gramercy Fund Management elnöke 2020 óta. 2007 és 2014 között a PIMCO befektetési alapkezelő vezérigazgatója volt, előtte pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóhelyetteseként, illetve a Harvard Egyetem pénzügyi eszközeit kezelő Harvard Management Company elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott. Publikációiban elsősorban nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images