Hivatalos lett: nagyon bevásárol a Mol!

A Mol a befutó
A szerb Biznis Kurir értesülései szerint a Naftna industrija Srbije (NIS) új többségi tulajdonost kapott, miután
a cégben meglévő 56,15 százalékos orosz tulajdonrészt eladták a magyar Molnak,
a tulajdonosi szerkezetbe az Egyesült Arab Emírségek is belép, Szerbia pedig szintén növelni fogja részesedését. (Aleksandar Vučić elnök nemrég bejelentette, hogy Szerbia érdekelt a jelenleg 29,87 százalékos tulajdoni hányadának növelésében.)
Az ügy részleteiről megkérdeztük a Molt, ők azonban nem kommentálták az értesülést és nem erősítették meg a tranzakciót.
Mit csinál a Mol árfolyama?
A befektetők egyelőre nem reagáltak érdemben a fejleményre, 0,2 százalékos mínuszban van az árfolyam. Egyébként már napok óta jelentős raliban van a részvény, a menetelést a szerb olajfinomító potenciális felvásárlásával kapcsolatos spekuláció erősödése hajtotta elsősorban (de az emelkedő olajárak is kedveznek).
Olcsó most a Mol?
Pár napja egy írásunkban számos elemzői eszközt segítségül hívva megnéztük, hogy hogyan vélekednek a profik a vállalatról, hogy olcsó-e jelenleg a részvény és annak is utánajártunk, hogy milyen tényezők befolyásolják a legmarkánsabban a társaság teljesítményét. A cikket itt lehet elolvasni.
Várható volt
Már január 15-én közölte Szijjártó Péter, hogy közel a megállapodás a szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a Mol és a tulajdonos Gazpromnyefty és a szerbiai vezetés között.
A külgazdasági és külügyminiszter akkor megerősítette, hogy a Mol, leendő tulajdonosként, stratégiai fontosságúnak tartja a pancsovai finomítót, a magyar vállalat nem fogja bezárni a létesítményt. Azt is elmondta, hogy
egy új olajtermék-vezeték is épül, amely a Mol százhalombattai finomítóját és az újvidéki logisztikai központját fogja összekötni.
Előzmények
A NIS 56,15%-ban orosz tulajdonban volt, a kontroll a Gazpromnyeft nevű orosz vállalatóriásé volt. A szerb cég ellen az orosz tulajdonlás miatt az amerikai kormány 2025. január 10-én szankciókat vezetett be, tehát még Joe Biden kormányzása alatt indult a folyamat. Ezek az amerikai szankciók többszöri halasztás után tavaly október 2-án életbe léptek. És mivel a horvát Janaf, a NIS fő kőolaj szállítója nem kívánt szembemenni az amerikai kormányzati akarattal, a szerb vállalat nyersolaj ellátás nélkül maradt ettől az időponttól kezdve.
Decemberben a szerbek kénytelenek voltak lekapcsolni a NIS egyetlen működő finomítóját a Belgrád melletti Pancsevóban. Ez az üzem a nyersolaj szükségletének 80%-át importálja, míg a NIS napi 17-18 ezer hordó kőolajat termel az ország északi, vajdasági részén. A pancsevói finomító névleges kapacitása 90 ezer hordó/nap. A nemzetközi piacon vásárolt napi 70-73 ezer hordó kőolaját kizárólag a Janaf által működtetett Adria rendszeren keresztül lehet beszállítani Szerbiába.
A SZANKCIÓS NYOMÁS HATÁSÁRA A SZERB KORMÁNY ÉS AZ OROSZ TULAJDONOS IS HAJLANDÓSÁGOT KEZDETT MUTATNI A NIS ELADÁSÁRA
- az amerikai hivatal, az OFAC emiatt ideiglenesen enyhített a szankciókon. A NIS december utolsó napjaiban 2026. január 23-ig tartó mentességet kapott a szankciók alól, ami azt jelenti, hogy a szerb vállalat ebben az egy hónapnál is rövidebb időszakban ismét nyersolajhoz jut. A társaság a hírek szerint már egy 85 ezer tonnás iraki szállítmányt be is hajózott a horvát Omisalj kikötőjébe.
Talán a fentinél is fontosabb fejlemény, hogy az OFAC március 24-ig jóváhagyta, hogy a NIS tulajdonlásáról szóló tárgyalások folytatódjanak. A Mol mellett az Egyesült Arab Emirátusok olajcége, az ADNOC is érdeklődik a NIS iránt, de a politikai nyilatkozatokból egyre inkább az rajzolódott ki, hogy a szerb kormánynak a Mol lenne a leginkább elfogadható vevő.
Maradtak még kérdések
Három okból kifolyólag is lehetett korábban sejteni, hogy a Mol lesz a befutó a NIS felvásárlásában:
- egyrészt a két cég között jelentős a szinergia a közös piacok és a logisztikai kapcsolat miatt,
- másrészt a két cég közösen nagyobb erőt képvisel az olajbeszerzés területén az őket alapanyaggal ellátó Janaffal szemben,
- illetve ki kell emelni, hogy az orosz tulajdonos Gazpromnyeft jó munkát végzett a szerb cég modernizációjában az elmúlt 15 évben, ezért valóban egy minőségi akvizícióról van szó.
Bár valóban egy minőségi eszközt vásárolt a Mol a NIS személyében, de nagyon nem mindegy, hogy mennyiért vásárolt a Mol. Az orosz 56,15%-os részesedés értékét az Erste elemzője 1,4 milliárd euróra becsülte korábban, de könnyen lehet, hogy az orosz eladónak ez a reálisnak tekintett vételár nem volt elegendő.
Az Erste szakértője úgy látja, hogy
egy 1,4 milliárd eurós vagy ennél kedvezőbb vételár mellett a Mol részvények kedvezően reagálnának, de ennél magasabb árazás mellett inkább stagnálás, vagy akár esés is jöhet rövid távon.
Nem egyértelmű tehát a tőkepiaci hatás, hosszabb távon pedig attól is függ a NIS akvizíció megítélése, hogy sikerül-e a valódi értékteremtés ezzel a felvásárlással.
Címlapkép forrása: Fotógyár
