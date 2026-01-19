Horvát nagyágyút igazolt le az EKB

Hétfőn hivatalosan is jelölték a horvát Boris Vujcicot az Európai Központi Bank alelnöki posztjára. Ezzel ő lehet az első, a volt keleti blokk országai közül érkező tisztségviselő, aki helyet kap az euróövezet legfontosabb pénzügyi intézményének igazgatóságában.

Miután megkapta az euróövezet 21 pénzügyminiszterének támogatását, Vujcic várhatóan június 1-jén veszi át a tisztséget a spanyol Luis de Guindostól. Az EKB második embereként Christine Lagarde mellett viszonylag nyugodt időszakban kezdheti meg munkáját: az infláció jelenleg a célérték közelében van, kamatváltozás pedig egyelőre nincs napirenden.

A döntés révén Európa egyik legkisebb gazdasága is esélyt kap egy vezető pozíció betöltésére az EKB-ban.

Az intézményt megalakulása óta – immár több mint negyedszázada – a négy legnagyobb tagállam uralja.

Az alelnöki poszt ugyanakkor nem tartozik a leginkább áhított tisztségek közé, ezért a nagyobb országok nem szálltak be a versenybe. Figyelmük már a jövő évben megnyíló, fontosabb pozíciókra irányul: 2027-ben az elnöki, a vezető közgazdászi és a piaci műveletekért felelős igazgatói poszt is megüresedik. Ezekért várhatóan Németország, Spanyolország és Franciaország verseng majd.

A 61 éves Vujcic jelenleg a horvát jegybank elnökeként a harmadik mandátumát tölti. Képzett monetáris közgazdász, ő irányította Horvátország csatlakozását az euróövezethez 2023-ban, amikor az ország huszadik tagként – Bulgária után a második legújabb tagállamként – bevezette a közös valutát.

Az egykori egyetemi tanár mérsékelt héjának számít

Következetesen figyelmeztet az inflációs kockázatokra, és a fokozatos kamatcsökkentés mellett érvel, hogy teljesen megszűnjön az áremelkedési nyomás. Több mint 25 éve tölt be jegybankelnöki vagy -alelnöki posztot, és kulcsszerepet játszott Horvátország 2013-as uniós csatlakozásának tárgyalásaiban is.

A jelölést még jóvá kell hagyni, ez azonban nagyrészt formalitásnak számít. A végső döntést az állam- és kormányfők hozzák meg, akik rendszerint megerősítik pénzügyminisztereik választását. Az Európai Parlament ugyan kifogásokat emelhet – elsősorban a nemek közötti aránytalanság miatt, hiszen az EKB 27 tagú Kormányzótanácsában 25 férfi ül –, ám a képviselők nem tudják megállítani a kinevezési folyamatot.

Az alelnök felel a pénzügyi stabilitás elemzéséért, és szükség esetén helyettesíti az elnököt.

A tisztségre a lett Martins Kazaks, a finn Olli Rehn, a portugál Mario Centeno, az észt Madis Müller és a litván Rimantas Sadzius is pályázott.

