Ilyen veszélyes forgatókönyv még nem fenyegette a világgazdaságot – most egy síparadicsomban dőlhet el minden

A davosi Világgazdasági Fórum idén nem gazdasági válság vagy pénzügyi sokk miatt került újra a geopolitika fókuszába, hanem Donald Trump visszatérésével és az általa felrúgott transzatlanti status quóval. Az amerikai elnök grönlandi annexiós terve, az Európai Unióval szembeni vámfenyegetések és a venezuelai katonai beavatkozás együtt egy olyan erőpolitikai fordulatot jeleznek, amely alapjaiban kérdőjelezi meg a második világháború utáni szövetségi és kereskedelmi rendet. Miközben tavaly Davosban még az ukrajnai háború lezárásának esélyei uralták az agendát, idén ezek a kísérletek kifulladni látszanak, és a figyelem a nagyhatalmi gazdasági konfrontáció felé tolódik. A svájci találkozó így ismét nem a növekedésről, hanem arról szól majd, mennyire maradt életképes a szabályalapú világrend egy egyre nyíltabban erőre, vámokra és katonai nyomásra építő korszakban.

A davosi Világgazdasági Fórum az elmúlt években fokozatosan veszített abból a szerepéből, amely a 2008-as pénzügyi válság vagy az euróövezeti krízis idején még magától értetődő volt: akkor itt kulminálódtak azok a viták, amelyek hónapokra, sőt évekre előre meghatározták a globális gazdaságpolitikai napirendet.

A termeket már berendezték a svájci síparadicsomban, a legnagyobb színpadon a nyitókoncert hangszerei bekészítve várták, hogy új traktusokba kezdjenek, de a hétvége alatt minden előzetes terv megváltozott.

Az idei találkozó előtt sokan egy technokrata, vállalati és pénzügyi fókuszú eseményre számítottak, ahol a mesterséges intelligencia, az ellátási láncok ellenállóképessége és a lassuló globális növekedés kérdései dominálnak majd. Az elmúlt években a geopolitika – különösen az ukrajnai háború – még mindent felülírt, idén azonban egészen más irányból kapott újra súlyt a davosi agenda:

Donald Trump visszatérésével és a hozzá kapcsolódó, a transzatlanti viszony alapjait érintő konfliktusokkal.

A fordulat középpontjában Trump azon terve áll, hogy az Egyesült Államok megszerezze Grönlandot Dániától. Az ötlet korábban is felmerült már – először 2019-ben, még Trump első elnöksége idején –, ám akkor inkább diplomáciai kuriózumként kezelték. Most azonban a Fehér Ház már nem puszta retorikai gesztusként, hanem stratégiai és biztonságpolitikai kérdésként tálalja a kezdeményezést, összekapcsolva azt az északi-sarki térség militarizálódásával, az orosz és kínai jelenlét növekedésével, valamint az Egyesült Államok hosszú távú erőforrás- és közlekedési érdekeivel.

A dán kormány egyértelműen elutasította a területi szuverenitás megkérdőjelezését, Trump viszont a nyilvánosság előtt is világossá tette, hogy a kérdést „nem lehet levenni az asztalról”, és azt a NATO-n belüli szövetségi hozzájárulásokkal, valamint kereskedelempolitikai eszközökkel is összekapcsolja.

A grönlandi ügy azonnal túlnőtt egy bilaterális vitán: Trump a hétvégén a nyilvánosság előtt vámokkal fenyegette meg az Európai Uniót és különösen azokat az európai NATO-tagállamokat, amelyek nem támogatják Washington törekvéseit.

A Fehér Házból kiszivárgott tervek szerint a büntetővámok elsősorban az acél-, az alumínium-, valamint a stratégiai iparágakhoz kapcsolódó technológiai termékek körét érintenék, egyes tételeknél 20–30 százalékos kulcsokkal. Az Európai Bizottság belső számításai szerint egy ilyen lépés akár évi 80–100 milliárd euró értékű kétoldalú kereskedelmet sodorna veszélybe, különösen Németország, Franciaország és az északi államok exportját.

A feszültséget tovább növelte, hogy a dán és más európai erők katonai jelenléte is erősödött Grönlandon. A január közepén Nuukba érkező dán egységek – amelyek feladata hivatalosan a szuverenitás demonstrálása és az infrastruktúra védelme – szimbolikus üzenetet is hordoztak: Koppenhága nem tekinti tárgyalási alapnak a terület státuszát. A brit, francia, német és skandináv kormányok közös nyilatkozatban figyelmeztettek arra, hogy az erőpolitikai logika alkalmazása egy NATO-tagállam területi integritásával szemben „veszélyes precedenst” teremthet, és alááshatja az atlanti szövetség belső kohézióját.

Ebben a kontextusban kapott új jelentőséget a davosi fórum: a találkozó, amelyet az elmúlt években sokan inkább globális vállalatvezetők síelős networking-eseményének láttak, hirtelen ismét a nagyhatalmi politika egyik informális színterévé vált.

Trump hat év után először személyesen is megjelenik a fórumon, és az amerikai delegáció – Marco Rubio külügyminiszterrel, Scott Bessent pénzügyminiszterrel, Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel és Steve Witkoff különmegbízottal – minden eddiginél erősebb politikai súlyt képvisel. A hivatalos program szerint az amerikai elnök elsősorban belpolitikai gazdasági kérdésekről, az infláció letöréséről és a lakhatási költségek csökkentéséről beszélne, de a háttérben egyértelműen a transzatlanti viszony újrarajzolása áll a középpontban.

A vámfenyegetések és a grönlandi ügy egyben a korábban már egyszer kiéleződött amerikai–európai kereskedelmi konfliktusok újraélesztését is jelentik.

Trump első ciklusában az acél- és alumíniumvámok, valamint az európai autóipart érintő fenyegetések komoly bizonytalanságot okoztak a piacokon, és több hullámban ellenintézkedésekhez vezettek Brüsszel részéről. Most az Európai Bizottság már nyíltan beszél a „kereskedelmi bazooka” – a kereskedelmi nyomásgyakorlás elleni eszköz (anti-coercion instrument) – bevetésének lehetőségéről: egy olyan, gyors és széles körű válaszcsomagról, amely célzott vámokat, beruházási korlátozásokat és állami támogatási könnyítéseket kombinálna az érintett ágazatok védelmében. A Bizottság belső elemzései szerint egy elhúzódó vámháború az EU GDP-jét 0,5–1 százalékponttal is visszavethetné, miközben az amerikai gazdaságra gyakorolt közvetlen hatás ennél akár sokkal nagyobb, de kisebb is lehet: a GDP 0,2-1,5 százalékos lassítása közötti skálán.

Az viszont biztos, hogy az inflációs nyomás az Egyesült Államokban is érezhetően nőne, ami politikailag halálos lehet a félidős kongresszusi és szenátusi választásokra készülő Trumpnak.

Csak az egész világ ne legyen egy nagy Venezuela

A geopolitikai feszültségek azonban nem korlátozódnak Európára: Trump külpolitikai aktivizmusa Latin-Amerikában is új szintre lépett a venezuelai beavatkozással, amelynek során amerikai erők rövid, célzott műveletben eltávolították Nicolás Madurót a hatalomból. A Fehér Ház az akciót a demokrácia helyreállításával és a térség stabilitásával indokolta, ám a lépés nemzetközi jogi és politikai vitákat váltott ki.

A régió több országa – köztük Mexikó, Brazília és Chile – aggodalmát fejezte ki a szuverenitás megsértése miatt, míg Oroszország és Kína a beavatkozást a „hidegháborús logika” visszatérésének bizonyítékaként értékelte. A katonai művelet költségeiről hivatalos adatok nem jelentek meg, de amerikai kongresszusi források szerint a kezdeti fázis több százmillió dolláros nagyságrendet jelenthetett, és hosszabb távon akár milliárdos stabilizációs kiadásokkal is számolni kell.

A latin-amerikai térségben is csak egy szikra kell az EU–USA háború egy újabb felvillanásához: a hétvégén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már aláírta a Mercosur-országokkal kötött kereskedelmi megállapodást.

Az egyezményről 25 éve tárgyaltak az uniós és dél-amerikai partnerek, érdemi eredmények nélkül. Aztán Donald Trump második elnöksége és a vámháború kitörése miatt egy év alatt leütötték a részleteket, mert mindkét oldal felismerte:

a gazdasági függetlenséghez új partnerek kellenek a megbízhatatlanná vált Egyesült Államok helyett. Európa nyersanyagokat, ipari felvevőpiacot nyert, a Mercosur-államok kiválthatják amerikai exportkitettségüket egy megbízható, a szabályok szerint játszó partnerrel.

Mindez éles kontrasztban áll azzal, hogy az ukrajnai háború – amely tavaly még a davosi találkozó szinte minden panelbeszélgetésének és zárt ajtók mögötti egyeztetésének központi témája volt – idén jóval kisebb figyelmet kap. Egy évvel ezelőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes jelenléte, a fegyverszállítások és a hosszú távú biztonsági garanciák kérdése, valamint a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának tervei uralták az agendát. Akkor még reális forgatókönyvként merült fel egy olyan, nyugati garanciákkal alátámasztott tűzszünet vagy ideiglenes rendezés, amely stabilizálhatta volna a frontvonalakat és megnyithatta volna az utat egy politikai folyamat előtt.

Azóta azonban ezek a kísérletek kifulladtak, és Donald Trump is csak kampányszerűen, néhány napig próbál foglalkozni a tűzszüneti kérdéssel, hogy aztán keressen magának egy másik globális homokozót.

A harcok nem szűntek meg, a diplomáciai csatornák beszűkültek, és a nagyhatalmi figyelem részben más válsággócok felé fordult. Bár Zelenszkij továbbra is jelen van a nemzetközi fórumokon, és az ukrán delegáció újabb biztonsági garanciákról, fegyverszállításokról és pénzügyi támogatásról tárgyal, a konfliktus már nem tölti be azt a mindent felülíró szerepet, amelyet 2025 elején. Az Európai Unió és a G7 országok ugyan fenntartják az évi több tízmilliárd eurós és dolláros támogatási csomagokat, de a politikai figyelem egyre inkább megoszlik a Közel-Kelet, az indiai–csendes-óceáni térség és most a transzatlanti kapcsolatok válsága között.

A davosi fórum így sajátos tükre lett annak, hogyan rendeződnek át a globális prioritások. A Világgazdasági Fórum által készített, több mint 1300 döntéshozót és szakértőt megkérdező felmérés szerint a következő két év legnagyobb kockázata a „geoökonómiai konfrontáció”, vagyis a nagyhatalmak közötti kereskedelmi és technológiai rivalizálás eszkalációja, ami valójában már nem is kockázat, hanem a megélt valóságunk és mindennapjaink.

A válaszadók több mint fele sorolta ezt az első helyre, megelőzve a fegyveres konfliktusok kockázatát és a pénzügyi instabilitást. A számok azt mutatják,

a gazdasági szereplők számára ma már nem az a fő kérdés, mikor ér véget egy adott háború, hanem az, hogy a nagyhatalmi versengés milyen tartósan alakítja át a kereskedelmi szabályokat, az ellátási láncokat és a beruházási döntéseket.

Trump grönlandi tervei, az Európai Unióval szembeni vámfenyegetések és a venezuelai beavatkozás ebbe a szélesebb mintázatba illeszkednek. Egy olyan kül- és gazdaságpolitikai stratégiát rajzolnak ki, amelyben a szuverenitás, az erőforrás-biztonság és a geopolitikai befolyás közvetlenül összekapcsolódik a kereskedelempolitikával. Ebben a keretben a vám nem pusztán gazdasági eszköz, hanem politikai nyomásgyakorlás, a katonai jelenlét pedig nemcsak biztonsági, hanem alkupozíció-erősítő tényező is.

A davosi fórum ezért idén nem elsősorban a globális növekedés lassulásáról vagy az AI-forradalomról szól, hanem arról a kérdésről, hogy a második világháború utáni, szabályalapú nemzetközi rend mennyiben maradhat még életképes.

Az ukrajnai háború ideiglenes lezárására tett kísérletek háttérbe szorulása, a transzatlanti feszültségek éleződése és az amerikai külpolitika egyre konfrontatívabb lépései együtt azt jelzik, hogy a geopolitika újra meghatározó erővé vált a globális gazdasági döntéshozatalban. Davos ezúttal nem a konszenzuskeresés színtere, hanem annak a felismerésnek a fóruma, hogy a világpolitika súlypontjai gyorsan és kiszámíthatatlanul tolódnak el – és hogy ezek az elmozdulások közvetlenül formálják a piacokat, a kereskedelmet és a növekedési kilátásokat is.

Címlapkép: A zenészek végső előkészületeket végeznek a Kongresszusi Központban a Világgazdasági Fórum (WEF) éves találkozója előtt, amely 2026. január 19-én, hétfőn kezdődik el Davosban, Svájcban. A fotó forrása: Chris J. Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images