Kicsit optimistább lett az IMF, de sorolja a kockázatokat

Hétfőn közzétett világgazdasági jelentésében a washingtoni székhelyű szervezet

2026-ra 3,3 százalékos globális növekedést vár, szemben az októberben jelzett 3,1 százalékkal.

A 2027-re vonatkozó prognózis változatlanul 3,2 százalék.

Az IMF rámutat: ugyanazok a tényezők stabilizálják jelenleg a világgazdaságot – az MI-boom által hajtott tőzsdei rali és a kereskedelmi feszültségek enyhülése –, amelyek kedvezőtlen fordulat esetén komoly kihívásokká válhatnak.

Továbbra is aggódunk amiatt, hogy a gazdaságot potenciálisan nagy sokkok érhetik, amelyeknek nem feltétlenül van azonnali hatásuk, de idővel felerősödhetnek

– mondta Pierre-Olivier Gourinchas, az IMF vezető közgazdásza. Hozzátette: a világgazdaság eddig képes volt alkalmazkodni, de a bizonytalanság szintje továbbra is magas.

A jelentés kiemeli, hogy az MI-technológiákra fordított kiadások ugrásszerű növekedése – különösen Észak-Amerikában és Ázsiában – jelenleg a globális növekedés egyik fontos hajtóereje. Ha azonban az új technológiától várt termelékenységnövekedés elmarad, az hirtelen piaci korrekciót válthat ki, amely más ágazatokra is átterjedhet, és a háztartások vagyonát is csökkentheti.

A vámok és az általános bizonytalanság növekedésfékező hatása várhatóan mérséklődik az idei és a jövő évben, ugyanakkor újabb kereskedelmi viták is kirobbanhatnak, és több ország is protekcionista irányt vehet. Ez alacsonyabb profitmarzsokat és tartós inflációs nyomást eredményezhet.

Az IMF az Egyesült Államokban 2026-ra 2,4 százalékos növekedést jósol az októberi előrejelzésben szereplő 2,1 százalékkal szemben, amit a költségvetési politika és az alacsonyabb alapkamat támogat. 2027-re a növekedés 2 százalékra lassulhat. Az euróövezetben idén 1,3, Kínában 4,5 százalékos bővülést várnak.

