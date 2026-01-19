  • Megjelenítés
Kicsit optimistább lett az IMF, de sorolja a kockázatokat
Gazdaság

Kicsit optimistább lett az IMF, de sorolja a kockázatokat

Portfolio
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) enyhén felfelé módosította idei globális növekedési előrejelzését, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó esetleges piaci buborék, valamint a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is komoly kockázatot jelentenek a világgazdaság számára - számolt be a Bloomberg.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Hétfőn közzétett világgazdasági jelentésében a washingtoni székhelyű szervezet

2026-ra 3,3 százalékos globális növekedést vár, szemben az októberben jelzett 3,1 százalékkal.

A 2027-re vonatkozó prognózis változatlanul 3,2 százalék.

Az IMF rámutat: ugyanazok a tényezők stabilizálják jelenleg a világgazdaságot – az MI-boom által hajtott tőzsdei rali és a kereskedelmi feszültségek enyhülése –, amelyek kedvezőtlen fordulat esetén komoly kihívásokká válhatnak.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Továbbra is aggódunk amiatt, hogy a gazdaságot potenciálisan nagy sokkok érhetik, amelyeknek nem feltétlenül van azonnali hatásuk, de idővel felerősödhetnek

– mondta Pierre-Olivier Gourinchas, az IMF vezető közgazdásza. Hozzátette: a világgazdaság eddig képes volt alkalmazkodni, de a bizonytalanság szintje továbbra is magas.

A jelentés kiemeli, hogy az MI-technológiákra fordított kiadások ugrásszerű növekedése – különösen Észak-Amerikában és Ázsiában – jelenleg a globális növekedés egyik fontos hajtóereje. Ha azonban az új technológiától várt termelékenységnövekedés elmarad, az hirtelen piaci korrekciót válthat ki, amely más ágazatokra is átterjedhet, és a háztartások vagyonát is csökkentheti.

A vámok és az általános bizonytalanság növekedésfékező hatása várhatóan mérséklődik az idei és a jövő évben, ugyanakkor újabb kereskedelmi viták is kirobbanhatnak, és több ország is protekcionista irányt vehet. Ez alacsonyabb profitmarzsokat és tartós inflációs nyomást eredményezhet.

Az IMF az Egyesült Államokban 2026-ra 2,4 százalékos növekedést jósol az októberi előrejelzésben szereplő 2,1 százalékkal szemben, amit a költségvetési politika és az alacsonyabb alapkamat támogat. 2027-re a növekedés 2 százalékra lassulhat. Az euróövezetben idén 1,3, Kínában 4,5 százalékos bővülést várnak.

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility