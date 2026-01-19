Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés

Oroszország 2025-ben 5,6 billió rubelre rúgó költségvetési hiányt halmozott fel, ami a bruttó hazai termék 2,6 százalékának felel meg – közölte hétfőn az orosz pénzügyminisztérium az előzetes adatok alapján. Az összeg pontosan megfelel a korábban módosított hiánycélnak.

Az előző évben a deficit még csak a GDP 1,7 százalékát tette ki.

A kormány 2025 folyamán kétszer is kénytelen volt megemelni az eredetileg tervezett hiánycélt, miután az energiaszektorból származó bevételek jelentősen visszaestek.

A pénzügyminisztérium adatai szerint az idei költségvetési bevételek 37,284 billió rubelt értek el, míg a kiadások 42,928 billió rubelre rúgtak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images