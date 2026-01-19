  • Megjelenítés
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés
Gazdaság

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta az évet az orosz költségvetés

Portfolio
Oroszország 2025-ben 5,6 billió rubelre rúgó költségvetési hiányt halmozott fel, ami a bruttó hazai termék 2,6 százalékának felel meg – közölte hétfőn az orosz pénzügyminisztérium az előzetes adatok alapján. Az összeg pontosan megfelel a korábban módosított hiánycélnak.
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
Február 25-26-án jön a Planet Konferencia: Milyen irányba tart a hazai energiaszektor, és hogyan valósítható meg a tiszta energia gazdaságilag is fenntartható módon?  Regisztráljon az ingyenes Planet Konferencia tiszta energiáról szóló napjára a konkrét válaszokért!
Információ és jelentkezés

Az előző évben a deficit még csak a GDP 1,7 százalékát tette ki.

A kormány 2025 folyamán kétszer is kénytelen volt megemelni az eredetileg tervezett hiánycélt, miután az energiaszektorból származó bevételek jelentősen visszaestek.

A pénzügyminisztérium adatai szerint az idei költségvetési bevételek 37,284 billió rubelt értek el, míg a kiadások 42,928 billió rubelre rúgtak.

Forrás: Reuters

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility