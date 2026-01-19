  • Megjelenítés
Még mindig nem jött el a vágás ideje: marad magyar szinten a román kamat
Gazdaság

Még mindig nem jött el a vágás ideje: marad magyar szinten a román kamat

Portfolio
A román jegybank hétfőn, a várakozásoknak megfelelően, 6,5 százalékon hagyta irányadó kamatát.

A döntéshozók kivárnak,

amíg a tavalyi adóemelések nyomán kialakult, kínálati oldali inflációs sokk lecsillapodik.

Ezeket az intézkedéseket az Európai Unió legnagyobb költségvetési hiányának mérséklése érdekében vezették be.

Az 1,5–3,5 százalékos inflációs célsávval dolgozó jegybank közleményében kiemelte, hogy a tavaly elfogadott adóemelések, valamint a 2026 elején életbe lépő további fiskális lépések hosszabb távon erőteljes dezinflációs hatást fejthetnek ki a kereslet visszafogásán keresztül.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility