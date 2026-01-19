  • Megjelenítés
Meghalt Valentino Garavani
Meghalt Valentino Garavani

93 éves korában, római otthonában elhunyt Valentino Garavani, a legendás olasz divattervező és a Valentino divatház alapítója, amit a Valentino Garavani és Giancarlo Giammetti Alapítvány erősített meg - közölte a Wanted in Rome.

Valentino 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Vogherában. Párizsban tanult, többek között az École des Beaux-Arts-on és a Chambre Syndicale de la Couture Parisienne-nél. Hazatérve 1960-ban, partnere, Giancarlo Giammetti oldalán indította el saját márkáját. Elegáns haute couture és kifinomult ready-to-wear kollekcióival rövid időn belül nemzetközi elismerést szerzett.

A jellegzetes "Valentino-vörös" a divattörténet egyik legikonikusabb árnyalatává vált. Évtizedeken át öltöztette a világ leghíresebb nőit Elizabeth Taylortól és Audrey Hepburntől Jackie Kennedyn át a vörös szőnyeg kortárs sztárjaiig. Esztétikája és hatása meghatározó szerepet játszott a haute couture és a luxusdivat alakulásában a 20. század második felében.

Bár 2008-ban visszavonult a kreatív igazgatói pozícióból, a divat világában továbbra is megbecsült és keresett személyiség maradt. Rendszeresen feltűnt divatbemutatókon és rangos társasági eseményeken.

Holttestét a római Piazza Mignanellin lévő PM23-ban ravatalozzák fel január 21-én és 22-én. A temetési szertartást január 23-án tartják.

A Valentino az olasz luxusdivat egyik meghatározó háza: a Valentino S.p.A.-t 1960-ban alapította Garavani, kreatív központja ma is Rómában, a Spanyol lépcső mellett álló Palazzo Gabrielli-Mignanelliben működik. 2024 áprilisától Alessandro Michele a kreatív igazgató, míg a vállalat irányítását 2025 szeptemberétől Riccardo Bellini vezérigazgatóként vezeti; a tulajdonosi struktúrában a Mayhoola 70%-os, a Kering 30%-os részesedéssel bír, amely legalább 2028-ig változatlan marad.

Valentino halálával egy korszak zárult le az olasz divatban.

