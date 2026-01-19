Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Holnap a benzin és a dízel is drágulni fog.

Az áremelkedés leginkább a Brent olaj drágulásának köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. Eközben a forint is gyengült a dollárral szemben, így holnaptól

a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

2026.01.19-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk az itthoni benzinkutakon:

95-ös benzin: 563 Ft/liter

Gázolaj: 575 Ft/liter

Fenti árak emelkedhetnek tovább keddtől.

