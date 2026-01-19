Rendkívül hideg reggelre ébredt az ország, de már látni a fordulatot az időjárásban

Nem tágít a hideg téli időjárás a Kárpát-medencéből, hétfő hajnalban az ország északkeleti részén, Szabolcsbákán -17,9 Celsius-fokot mértek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye több részén is megközelítette ezt az értéket a hőmérséklet. A napi rekordot ennek ellenére nem közelítette meg az levegő hőmérséklete, ugyanis 1942-ben Bábolnán -27,5 fokot mértek.

Arról írnak, hogy az ország mintegy harmadán zord volt az éjszaka.

Ma is a Nyírség nyert, de ezúttal https://t.co/5b5dfLiL5O — Időkép (@idokep) January 19, 2026

A felettünk lévő magasnyomású képződmény peremén a következő napokban száraz, fagyos légtömegek érik el Magyarországot. Emiatt a következő napokban is marad a kemény, téli időjárás. Változásra a hét végétől lehet számítani, amikor enyhébb és nedvesebb légtömegek kúsznak be a Kárpát-medencébe. Addig továbbra sem lesz ritka, ha -10 fok alá kúszik a hőmérő mutatója.

