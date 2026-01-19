Súlyos tragédia: nagysebességű vonatok ütköztek a turistaparadicsomban, nagyon furcsa körülményekről beszélnek

Vasárnap este súlyos vonatbaleset történt Dél-Spanyolországban, amikor a Córdoba tartományban található Adamuz város mellett két vonat összeütközött és kisiklott. A balesetben legalább 39-en meghaltak, további 12 embert az intenzív osztályon ápolnak. Pedro Sánchez miniszterelnök a „mély fájdalom éjszakájának” nevezte a tragédiát. Annyit lehet tudni eddig a baleset körülményeiről, hogy vasárnap este 7 óra 40 perc magasságában

a Malagából Madridba tartó, Iryo társság által üzemeltetett nagysebességű vonat kisiklott, majd áttért a másik vágányra, ahol a szemből érkező vonattal ütközött, melyet az állami vasúttársaság a Renfe üzemeltetett.

A jármű szintén kisiklott, majd a pálya melletti töltésnek csapódott.

A baleset idején körülbelül 300 ember tartózkodott a vonaton. A kisiklás a hatodiktól a nyolcadik kocsiig terjedő részt érintett. A Guardia Civil és a tűzoltók jelenleg intenzíven dolgoznak a helyszínen az összes utas evakuálásán, és létrehoztak egy közös katasztrófavédelmi egységet

– közölte az Iryo.

A társaság közölte, hogy aktiválták a vészhelyzeti protokollt, illetve szorosan együttműködnek a hatóságokkal, illetve a többi társasággal is a baleset okainak gyors felderítése érdekében. A sürgősségi osztályok közlése szerint 122 embert kellett ellátniuk, közülük 48-an vannak még kórházban, 12-en az intenzív osztályon.

Óscar Puente, Spanyolország közlekedési minisztere s

zerint a baleset okait egyelőre nem tudták kideríteni. Egy, a fővárosban tartott sajtótájékoztatón kiemelte a baleset körülményeinek furcsaságait. Szerinte rendkívül szokatlan, hogy egy egyenes szakaszon történt a tragédia, valamint ezt a rész éppen 2025 májusában újították fel. A tárcavezető elmondta, hogy a súlyos sérültek és a halálos áldozatok többsége a második vonat eső két kocsijában tartózkodott. A miniszterelnök hétfőn látogat el a baleset helyszínére.

Az Iryo vonatán tartózkodó utasok arról számoltak be, hogy az ütközést megelőzően a jármű rázkódni kezdett, majd ezután következett be a baleset. Sokan az ablakokat betörve menekültek el a szerelvényből. Médiaértesülések szerint a két vonaton összesen nagyjából 400-an tartózkodtak.

A vonatközlekedés jelenleg szünetel Malága és Madrid között.

Címlapkép forrása: Europa Press 2026 via Getty Images