Szijjártó Péter: Grönland jövője nem uniós ügy!

Grönland jövője nem uniós ügy, ezért Magyarország nem támogatná egy közös EU-nyilatkozat elfogadását ebben a kérdésben – jelentette ki hétfőn Prágában Szijjártó Péter külügyminiszter.

Ezt kétoldalú kérdésnek tekintjük, amelyet a két fél közötti tárgyalások útján lehet rendezni. Nem gondolom, hogy ez uniós ügy lenne"

– fogalmazott a tárcavezető.

Nyilatkozatát azután tette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyre határozottabban törekszik arra, hogy megszerezze a Grönland feletti szuverenitást a szintén NATO-tag Dániától.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU