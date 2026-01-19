  • Megjelenítés
Szijjártó Péter: Grönland jövője nem uniós ügy!
Gazdaság

Szijjártó Péter: Grönland jövője nem uniós ügy!

Portfolio
Grönland jövője nem uniós ügy, ezért Magyarország nem támogatná egy közös EU-nyilatkozat elfogadását ebben a kérdésben – jelentette ki hétfőn Prágában Szijjártó Péter külügyminiszter.

Ezt kétoldalú kérdésnek tekintjük, amelyet a két fél közötti tárgyalások útján lehet rendezni. Nem gondolom, hogy ez uniós ügy lenne"

– fogalmazott a tárcavezető.

Nyilatkozatát azután tette, hogy Donald Trump amerikai elnök egyre határozottabban törekszik arra, hogy megszerezze a Grönland feletti szuverenitást a szintén NATO-tag Dániától.

Forrás: Reuters

Még több Gazdaság

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

Itt van Grönland rejtett kincse, a tét nem kicsi

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility