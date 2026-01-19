Tankbajnokság és háborús kötvények – honnan lesz pénz Európa felfegyverzésére?

Európának elképesztő mennyiségű pénzre van szüksége, ha záros határidőn belül szeretné újjáépíteni az évtizedek óta elhanyagolt védelmi képességeit. A kormányoknak azonban önmagukban nincsen elég forrásuk, az európai védelmi cégek pedig nem elég nagyok ahhoz, hogy a szükséges beruházásokat finanszírozni tudják. A problémára sok megoldási lehetőség felmerül a közös beszerzésektől a háborús kötvényekig, sőt, még a tankbajnokságok ötlete is előkerült. Mindeközben a pénzügyi világ szereplőire egyre nagyobb nyomás hárul, hogy ők is dobjanak pénzt a kalapba, a multilateralizmus viszont halott – egyszerűen nincs rá idő.

Tavaly a NATO tagországok vállalást tettek arra, hogy a GDP-jük 5 százalékának megfelelő összeget fognak védelmi kiadásokra költeni. Az előző cél 2 százalék volt, az emelés tehát elég ambiciózus – ez is mutatja, hogy az orosz-ukrán háború milyen mértékben törte össze Európa biztonságérzetét. Noha ennek megfelelően az európai kormányok is egyre fontosabb prioritásként kezelik a területet, egy ilyen hatalmas finanszírozási igény fedezete nem megoldott: a cél mintegy 11,5 ezermilliárd eurónyi összeget jelentene 2030-ig egy PWC-s tanulmány szerint.

Ehhez képest az elmúlt 30 évben átlagosan még a GDP 2 százalékát sem érte el a védelmi célokra fordított kiadások mértéke az Európai Unióban – hívta fel a figyelmet Ralph Hammer, az osztrák kormány katonai kutatásokért felelős vezetője a Financial Times konferenciáján.

A kérdésre, hogy a mostani nagy katonai célú költekezés mennyire növelheti Európa gazdasági potenciálját, különösen a védelmi innovációkon keresztül, amik a civil használatba is átszivároghatnak, Hammer úgy reagált, hogy

a potenciál realizálását akadályozza, hogy az öreg kontinensen nem igazán alakultak ki nagy cégek a védelmi iparban.

Ennek részben az az oka, hogy a piacok a nemzeti vonalak mentén töredezettek, a katonai fejlesztéseknek pedig hatalmas beruházási igénye van, ami csak bizonyos méretgazdaságosság mellett térül meg igazán. A különböző rendszerek száma ugyan az utóbbi időben csökken, de a komplexitásuk nem. Mivel nincsenek Európában nagy rendszerintegráló cégek, ezért ha egy egységesebb európai fellépést szeretnénk, akkor szükség lenne az egész kontinensre vonatkozó sztenderdekre. A másik következmény, hogy az innovációk kifejlesztését ezért kezdetben az államnak kell vállalnia. Pozitív példaként említette az osztrák modellt, amiben olyan alkalmazott kutatásokat támogatnak, amely technológiákról már általánosságban tudni lehet, hogy működnek, de a gyakorlatban még nem használják. A projektekben ráadásul a kutatók és a katonaság mellett legalább egy osztrák cégnek is részt kell vennie. Azonban ahhoz, hogy egy ötletből használható megoldás váljon, még így is 5-7 év szükséges, hogy nem alapkutatásról van szó.

A kutatási innováció időigényes, mi pedig gyors megoldásokban reménykedünk

– foglalta össze a problémát.

Damien Mariette, CPR Asset Management portfóliómenedzsere a túlságosan kis méretű védelmi cégek kérdésére reflektálva felvetette, hogy a probléma gyors áthidalásában segíthet a nagyobb szereplők összefogása ("joint venture"), mint amilyenbe például 2 éve a német Rheinmetall és az olasz Leonardo is kezdett, hogy közösen gyártsanak tankokat. Az ilyen projektek az első lépések abba az irányba, hogy "több európai bajnokot hozzunk létre, amelyek képesek versenyezni a kínai és amerikai cégekkel."

Amin Mansour, az ING igazgatóhelyettese felhívta a figyelmet, hogy nem csupán a katonai fejlesztések szivároghatnak át a civil felhasználásba, hanem a folyamat fordított irányban is végbemehet. Példaként az ICEYE nevű finn-lengyel vállalatot említette, ami az ukrán hadsereg vezető műholdkép beszállítója lett. A név onnan származik, hogy a két alapító eredeti célja a sarki jégtakaró monitorozása volt a hajózás segítése érdekében. A technológiára nem sokan voltak kíváncsiak, az ukrán háború azonban megteremtette a keresletet.

"Az egyik dolog, amit az ukrán háború tanított nekünk, az egy hatalmas paradigmaváltás abban, ahogyan a háborúkat vívjuk. Senki sem gondolta volna, hogy a drónoknak ilyen óriása hatása van a modern hadviselésre" – folytatta a gondolatmenetet Mansour.

Ahogy a háború egyre inkább technológiaivá válik, úgy gondolom, hogy több kölcsönhatást fogunk látni a civil és a katonai élet közt. Ez pedig különböző finanszírozási forrásokat is megnyit.

Mariette ezzel egyetértésben kifejtette, hogy a több védelmi költés több kutatás-fejlesztésre fordított forrást is jelent. A Thales nevű francia cég az elmúlt három évben több mint 20 ezer embert vett fel, ez is azt mutatja, hogy az emberi tőke és tudás egyre inkább felhalmozódik. "Így végül a technológiai fejlesztések és a civil alkalmazások is érkezni fognak."

Az ING igazgatóhelyettese elárulta, hogy tavaly januárban több védelmi minisztérium kérésére megváltoztatták a befektetési politikájukat. Korábban ugyanis nem fektettek védelmi cégekbe, azonban az orosz-ukrán háború ezt megváltoztatta. Nagy nyomás nehezedett rájuk sok országból, különösen Kelet-Európából, ahol jelen vannak, hogy változtassanak. "Ez a NATO keleti szárnya, és minden nap érzik a feszültséget."

Így meg kellett változtatnunk az ESG szemléletünket egy kicsit védelemközpontúbb irányba.

Emellett felvetette, hogy szükség lenne multilaterális szervezetekre, amik forrásokat biztosítanának a katonai kiadásokra, mert az uniós tagországok költségvetésében egyszerűen nincs elég pénz erre a célra. Példaként az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (EBRD)-t és az Európai Beruházási Bankot (EIB) említette, hogy hasonló szervezetek kellenének, amik azonban védelmi projektekre is adnak pénzt. Közös beszerzési platformok is létrejöhetnének, mivel a katonai beruházások óriási kiadást jelentenek, és nem minden országnak van szüksége minden fegyverrendszerből sajátra.

A politika lassú, a lottó gyors

Hammer erre az ötletre reagálva kifejtette, hogy ha valaki a kormánynak dolgozik, és sok más kormánnyal tárgyal, akkor

amint meghallja a multilaterális szót, azt mondja, hogy hát igen... Miért ne, de nem fog tényleg megtörténni. Nem igazán a többoldalúságnak kedvező időkben élünk.

Nem azért, mert nem lenne értelme, de a realitások és az érdekek sokszor közbeszólnak. Ha például létrejönne egy védelmi bank, akkor az EIB elkezdhetne úgy gondolkodni, hogy "dehát mi már foglalkozunk védelemmel. Nem halálos dolgokkal, de minden mással. Tehát ez verseny, és nekünk ki kell iktatnunk a versenyt, mert így sincs elég pénzünk." Ilyen körökre sem időnk, sem energiánk nincsen. A lentről induló megoldások, amik valós igényekre reflektálnak, ezért jobb megoldást jelenthetnek. Szerinte az uniós országoknak ki kellene találniuk, hogy az egyes védelmi eszközökből (például tankokból, légvédelmi rendszerekből, stb.) mikorra mennyit szeretnének. Ez a privát szférának is mutatná, hogy a kereslet nem fog hirtelen eltűnni, és a nagy beruházások meg fognak térülni. Az új védelmi bank gründolása helyett egyszerűbb lenne, ha a meglévő bankok mandátumát terjesztenénk ki erre a területre is ("low hanging fruit").

Ha a cél elsősorban a magántőke bevonása és a gyors likviditás megteremtése, akkor erre léteznek hagyományos, jól bevált megoldások. Nem ez az első háborús időszak a történelemben, ilyenkor az államok gyakran háborús kötvényeket bocsátanak ki. Úgy vélte, hogy Európa kedvező helyzetben van ahhoz, hogy a stabilitást, a békét és a jövőt hangsúlyozó kötvényekkel vonjon be magánforrásokat.

Léteznek azonban szokatlanabb, egzotikus megoldások is. Példaként említette, hogy lehetnének "biztonsági lottók", amelyekbe magánszemélyek és befektetési alapok is beszállhatnának, hozam reményében, miközben a bevételeket kifejezetten védelmi és biztonsági beruházásokra fordítanák. Sőt, a védelmi technológiák bemutatását látványos, közönségbarát eseményekké is lehetne tenni.

Beszéltünk a drónokról, a pilóta nélküli földi járművekről. Tegyük egy eseménnyé, tegyük sporttá!

– vetette fel Hammer a közönség tetszését elnyerve. Nemrég például már tankbajnokságokról hallott, ahol a harckocsik egymás ellen versenyeztek.

Mansour elismerte, hogy az együttműködés hiányának egyik fő oka az, hogy a nagy európai országok saját, örökölt védelmi iparaikat védik, amelyek évtizedeken át alul voltak finanszírozva és politikailag érzékenyek.

Ennek ellenére szerinte európai szinten ideiglenesen meg kellene állapodni abban, hogy azt vásárolják, ami már rendelkezésre áll. El kell indulni a gyorsan megvalósítható megoldásokkal, még akkor is, ha ezek nem nemzeti szempontból ideálisak, mivel 4-5 évünk van Európa védelmi képességeinek helyreállítására. Azért sürget ennyire az idő, mivel Oroszországnak 4-5 évre lehet szüksége ahhoz, hogy a háború vége után újraépítse a támadási kapacitásait, és addigra jobb, ha Európa készen áll.

Kiemelte, hogy Közép- és Kelet-Európában jelentős, már meglévő védelmi ipari gyártókapacitás és képzett munkaerő található, amelyet európai szinten sokkal jobban ki lehetne használni a felskálázására. Ha pedig a régió védelmi cégeit tekintjük, azok sokkal alacsonyabb szorzókon forognak, mint az amerikaiak, így itt nagyon jó minőséget lehet alacsony árért találni.

