  • Megjelenítés
FONTOS Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk
Váratlan béremelést jelentett be az állami mamutcég
Gazdaság

Váratlan béremelést jelentett be az állami mamutcég

Portfolio
Jelentős béremelésben és juttatásbővítésben részesülnek a MÁV-csoport munkavállalói 2026-ban: a háromoldalú megállapodás értelmében az alapbérek csaknem 10 százalékkal nőnek, megháromszorozódik a SZÉP-kártya-juttatás, emelkedik az egészségpénztári támogatás, ami összességében mintegy 13 százalékos keresetnövekedést eredményez - közölte a MÁV Csoport.

A munkavállalói érdekképviseletek, a MÁV-csoport vezetése és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján módosul a korábban kötött, három évre szóló bérmegállapodás utolsó éve.

Az alapbérek emelése két ütemben történik.

  • Az év első két hónapjában, januárban és februárban érvénybe lép a korábbi megállapodásban rögzített 4,7 százalékos béremelés.
  • Március 1-jétől a már megemelt béreket újabb 4,7 százalékkal növelik, ami éves szinten 9,6 százalékos alapbér-emelkedést jelent a MÁV-csoport munkavállalói számára.

A béremelés mellett jelentősen bővül a SZÉP-kártyán keresztül nyújtott juttatás is. A korábbi, alanyi jogon járó 120 ezer forintos összeg 400 ezer forintra emelkedik, és ez az összeg bekerül a kollektív szerződésbe is. A munkavállalók a 400 ezer forintot két egyenlő részletben kapják meg: márciusban és júliusban egyaránt 200-200 ezer forintot utal a munkáltató. A lojalitási juttatás rendszere változatlan marad, a 350 ezer forintos összeget továbbra is decemberben folyósítják.

Emelkedik az egészségpénztári tagok után fizetett munkáltatói hozzájárulás mértéke. A jelenlegi, havi nettó 4000 forintos támogatás 2026. január 1-jétől 7000 forintra nő valamennyi egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló esetében.

Még több Gazdaság

Trump már 96 százalékos csapást mért az amerikaiakra, most még súlyosabb katasztrófát szabadíthat rájuk

Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára

Technikailag csődbe ment egy ország – a hadsereg direkt tartja vissza a pénzt

A béremelések és a juttatások bővítésének együttes hatása 2026-ban mintegy 13 százalékos keresetnövekedést eredményez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Paychex, Inc. - elemzés

A januári Top 10 nyolcadik helyezettje, a chartja alapján érdemes megnézni egy kicsit alaposan.CégismertetőA Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) egy digitális alapú HR-szolgáltató, a HR-tanácsadás és

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meghökkentő fordulat Grönland kapcsán: hirtelen összecsomagoltak és hazamentek a német katonák
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: Magyarország és a többi tagállam tömegesen utasítják el a hiteleket
Akkora geomágneses vihar éri a Földet, hogy akár Magyarországról is látható lehet a sarki fény
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility