Váratlan béremelést jelentett be az állami mamutcég

Jelentős béremelésben és juttatásbővítésben részesülnek a MÁV-csoport munkavállalói 2026-ban: a háromoldalú megállapodás értelmében az alapbérek csaknem 10 százalékkal nőnek, megháromszorozódik a SZÉP-kártya-juttatás, emelkedik az egészségpénztári támogatás, ami összességében mintegy 13 százalékos keresetnövekedést eredményez - közölte a MÁV Csoport.

A munkavállalói érdekképviseletek, a MÁV-csoport vezetése és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján módosul a korábban kötött, három évre szóló bérmegállapodás utolsó éve.

Az alapbérek emelése két ütemben történik.

Az év első két hónapjában, januárban és februárban érvénybe lép a korábbi megállapodásban rögzített 4,7 százalékos béremelés.

Március 1-jétől a már megemelt béreket újabb 4,7 százalékkal növelik, ami éves szinten 9,6 százalékos alapbér-emelkedést jelent a MÁV-csoport munkavállalói számára.

A béremelés mellett jelentősen bővül a SZÉP-kártyán keresztül nyújtott juttatás is. A korábbi, alanyi jogon járó 120 ezer forintos összeg 400 ezer forintra emelkedik, és ez az összeg bekerül a kollektív szerződésbe is. A munkavállalók a 400 ezer forintot két egyenlő részletben kapják meg: márciusban és júliusban egyaránt 200-200 ezer forintot utal a munkáltató. A lojalitási juttatás rendszere változatlan marad, a 350 ezer forintos összeget továbbra is decemberben folyósítják.

Emelkedik az egészségpénztári tagok után fizetett munkáltatói hozzájárulás mértéke. A jelenlegi, havi nettó 4000 forintos támogatás 2026. január 1-jétől 7000 forintra nő valamennyi egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló esetében.

A béremelések és a juttatások bővítésének együttes hatása 2026-ban mintegy 13 százalékos keresetnövekedést eredményez.

