Váratlan felfedezés boríthatja fel a technológiai ipart: kiderült, miből lesznek a jövő mágnesei

A modern mágnestechnológiák egyik sarokköve a mágneses anizotrópia, vagyis az, hogy a mágnesezettség erősen előnyben részesít egy adott irányt. Jelenleg a legerősebb anizotrópiával rendelkező állandó mágnesek ritkaföldfémekre támaszkodnak. Ezek drágák, kitermelésük környezetszennyező, ellátási láncuk pedig komoly geopolitikai kockázatoknak van kitéve. A vékonyréteges alkalmazásoknál a vas–platina ötvözetek váltak a következő generációs mágneses adathordozók alapanyagává, ám ezek nemesfém-platinát tartalmaznak. A tudósok ezért régóta
keresik azokat a nagy teljesítményű alternatívákat, amelyek a Földön bőségesen előforduló elemekből készülnek.
Kai Liu és Gen Yin professzorok, valamint Willie Beeson doktorandusz vezette csapat magas entrópiájú boridokból állított elő új típusú erős mágneseket, amelyek átmeneti fémeket és bórt tartalmaznak. Eredményeiket az Advanced Materials folyóiratban közölték.
Fenntartható megközelítést kínálunk erős mágnesek előállítására, amelyek számos alkalmazásban hasznosíthatók, a jövőbeli mágneses adathordozóktól az állandó mágnesekig. Ami még fontosabb: ez csökkentheti a kritikus anyagoktól való függőségünket
– mondta Liu.
A magas entrópiájú ötvözetek öt vagy több elemet tartalmaznak közel azonos arányban, és az anyagkutatás egyik legígéretesebb platformjává váltak. Hatalmas összetételbeli terük új elektronszerkezetekhez és tulajdonságokhoz biztosít hozzáférést. A legtöbb ilyen ötvözet azonban kémiailag rendezetlen, köbös szerkezetű, ami nem kedvez az erős mágneses anizotrópiának. A kutatók ezt a korlátot úgy küzdötték le, hogy a magas entrópiájú boridokra összpontosítottak, ahol a bór elősegíti a kémiai rendezettséget és az alacsonyabb szimmetriájú kristályszerkezetek kialakulását. Tetragonális szimmetriájú, úgynevezett C16 fázisú kristályszerkezetet céloztak meg – ez olyan, mintha egy kockát az egyik oldala mentén megnyújtanánk.
Beeson kombinatorikus porlasztási módszerrel állította elő az anyagokat Liu laboratóriumában. Egyetlen hordozón nagyjából 50 minta készíthető egyszerre, azonos körülmények között, de eltérő összetétellel.
A csapat elsőként hozott létre C16 kristályszerkezetű, magas entrópiájú boridokat a Földön bőségesen előforduló 3d átmeneti fémekből. Az újonnan felfedezett ötkomponensű borid-összetételek mágneses anizotrópiája megközelíti a ritkaföldfém-tartalmú állandó mágnesekét, és meghaladja a korábban ismert, ritkaföldfém-mentes, magas entrópiájú anyagok értékeit. A sűrűségfunkcionál-elméleti számítások megerősítették a kísérleti eredményeket. Az anyagok különösen ígéretesek a hővel segített mágneses adatrögzítésben, a spintronikai eszközökben és az energiahatékony, ritkaföldfém-mentes állandó mágnesek fejlesztésében.
Folytatjuk a még jobb állandó mágnesek és adathordozók kutatását különböző összetételekkel és kristályszerkezetekkel. A gépi tanulás segítségével reméljük, hogy jelentősen felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot
– mondta Yin.
