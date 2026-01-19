Világos választ adott Dánia Trump fenyegetésére!

A dán külügyminiszter világossá tette, hogy a vámfenyegetésekre nem Dánia, hanem egész Európa fog választ adni.

A nyilatkozat arra utal, hogy Koppenhága az Európai Unió egységes fellépésére számít az esetleges kereskedelmi vitákban,

és nem kíván önállóan konfrontálódni.

A miniszter ezzel lényegében az uniós szolidaritás mellett foglalt állást, jelezve, hogy a

kisebb tagállamok számára a közös európai álláspont jelenti a leghatékonyabb válaszadási lehetőséget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images