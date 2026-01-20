Amerikai pénzügyminiszter: a japán helyzet miatt emelkednek a hozamok

Az amerikai pénzügyminiszter, Scott Bessent azt mondta, beszélt japán partnerével a japán államkötvények eladási hullámáról, amely szerinte begyűrűzött, és hatással volt az amerikai állampapírpiacra (Treasuries) is.

„Kapcsolatban voltam a japán gazdaságpolitikai partneremmel, és biztos vagyok benne, hogy elkezdik majd mondani azokat a dolgokat, amelyek lenyugtatják a piacot”

– mondta Bessent a Fox Newsnak adott interjúban Davosból, Svájcból, ahol a Világgazdasági Fórum éves találkozóján vett részt.

A keddi tokiói kereskedési nap során a kereskedők szerint az utóbbi időszak egyik legkaotikusabb ülése zajlott le. A japán 30 és 40 éves kötvények hozama egyaránt több mint 25 bázisponttal ugrott meg, ami a legnagyobb elmozdulás volt azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök tavaly a „Liberation Day” néven emlegetett vámintézkedései megrázták a globális piacokat.

A 10 éves amerikai állampapírhozam New Yorkban 9:12-kor nagyjából 6 bázisponttal volt feljebb, 4,29%-on, és korábban a napon belüli kereskedésben elérte az augusztus óta látott legmagasabb szintjét.

A szintén Davosban tartózkodó japán pénzügyminiszter, Satsuki Katayama külön nyilatkozatban arra kérte a piaci szereplőket, hogy nyugodjanak meg a heves eladási hullám után.

Bessent, aki évtizedekig dolgozott hedge fund menedzserként, azt mondta, a japán államadósságpiacon „hat szórásnyi” elmozdulás történt.

Bessent a keddi amerikai állampapírgyengülést részben a Japánból érkező „begyűrűző hatásnak” tulajdonította, és igyekezett kisebbíteni azoknak az aggodalmaknak a jelentőségét, amelyek Trump azon lépéseihez kapcsolódtak, hogy európai országokat magasabb vámokkal fenyegetett azután, hogy azok ellenezték a grönlandi törekvéseit.

Arra a kérdésre, hogy igazak lehetnek-e azok a hírek, miszerint Európa az amerikai állampapírok eladásával válaszolhat Trump grönlandi kezdeményezésére, Bessent ezt „hamis narratívának” minősítette.

„Ez minden logikát nélkülöz, és ezzel a lehető leghatározottabban nem értek egyet” – mondta Bessent egy sajtótájékoztatón.

Ettől függetlenül a dán nyugdíjalap, az AkademikerPension kedden közölte: a hónap végéig tervezi az amerikai állampapírokból való kiszállást.

Éppen a nemrég megjelent cikkeinkben írtunk arról, hogy a mostani helyzet egyszerű. Meg kell várni, amíg megijednek a politikusok. Ennek az első jeleit látjuk a magabiztosság álruhájában. Majd ezt követően nemsokára következhetnek a tettek és elindulhatunk a kötvénypiaci megnyugvás felé. Bár ilyen költségvetési pályák mellett a mostani inkább visszatérő epizód lesz, mint egyszeri piaci anomália.

