Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét
Donald Trump a jövő héten bejelentheti a Fed új elnökét

Portfolio
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a davosi Világgazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy Donald Trump elnök akár már a jövő héten bejelentheti, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének - tudósított a Bloomberg.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter kedden a davosi Világgazdasági Fórumon tartott sajtótájékoztatón közölte, hogy

Donald Trump elnök akár már a jövő héten bejelentheti, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének.

Négy kiváló jelöltünk van. A döntés az elnök kezében van, és elképzelhető, hogy már a jövő héten megszületik a bejelentés

– mondta Bessent.

A Jerome Powell utódját kereső verseny mára négy fő jelöltre szűkült. A mezőnyben Rick Rieder, a BlackRock globális kötvényportfóliójáért felelős befektetési igazgatója, Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács vezetője, Christopher Waller jelenlegi, valamint Kevin Warsh korábbi Fed-kormányzó maradt versenyben.

A helyzet az elmúlt hetekben érezhetően átrendeződött. Hassett korábban az egyik legesélyesebb jelöltnek számított, ám Trump a múlt héten, a Fehér Házban tartott egyik rendezvényen úgy fogalmazott: szívesebben tartaná meg jelenlegi posztján, mivel ő az adminisztráció egyik leghatékonyabb gazdasági szóvivője.

További bizonytalanságot okozott, hogy a kongresszus vizsgálatot indított a Fed székházának felújítása ügyében, és idézést küldött a jegybanknak. Thom Tillis republikánus szenátor, a banki bizottság tagja már jelezte: addig nem támogat egyetlen Fed-jelölést sem, amíg ez az ügy le nem zárul.

Bennfentes források szerint Rick Rieder esélyei javultak, mivel szenátusi megerősítése várhatóan kevesebb akadályba ütközne, mint a többi jelölté.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

